"Слово пацана", "Кибердеревня" и "Мама будет против" вошли в топ-сериалов ноября

В список также попали детский мультипликационный сериал "Три кота" и турецкий драматический сериал "Зимородок"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сериалы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Кибердеревня" и "Мама будет против" в ноябре вошли в топ-сериалов по суммарному количеству устройств, с которых их смотрели. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Mediascope, ссылаясь на данные системы Metrix за ноябрь 2023 года.

Согласно данным исследования Mediascope, сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" занимает первое место по количеству устройств, с которых зрители смотрели проект в ноябре. На втором месте - основанный на вселенной YouTube-проекта birchpunk сериал "Кибердеревня" режиссера Сергея Васильева.

На третьей строчке - проект "Мама будет против", над которым работала команда "Уральские пельмени". В топ также вошли турецкий драматический сериал "Зимородок", сериал Сергея Чекалова с Сергеем Безруковым в главной роли "Бизон: Дело манекенщицы", новый режиссерский проект Евгений Стычкина "Цикады", а также детский мультипликационный сериал "Три кота".

При этом, как отмечают в Mediascope, онлайн-кинотеатры с точки зрения вклада в медиапотребление занимают всего около 2%. "Это, как правило, платные ресурсы, и их аудитория распределена неравномерно и сконцентрирована в основном в среднем возрасте. Основной драйвер для онлайн-кинотеатров сегодня - это сериалы", - добавили в пресс-службе.