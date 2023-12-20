Российские зрители назвали "Слово пацана" и "Вызов" лучшими кинопроектами года

Помимо "Слова пацана" в топ-10 также вошли проекты "Жить жизнь", "Невский. Расплата за справедливость", "След", "Фишер", "Содержанки. Новый сезон", "Папины дочки. Новые" и другие

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана", драма Клима Шипенко "Вызов" и семейная комедия "Чебурашка" стали самыми популярными сериалом и фильмами по версии пользователей профильного портала "Кино-театр.ру". Результаты исследования имеются в распоряжении ТАСС.

"Сайт "Кино-театр.ру" <...> подводит итоги года и представляет рейтинг самых популярных страниц по просмотрам пользователей. Самым востребованным сериалом, естественно, стал проект Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", а вот среди полнометражных фильмов космическому "Вызову" удалось обойти кассового чемпиона "Чебурашку", - говорится в материалах.

В рейтинге сериалов учитывались как новые сезоны, так и оригинальные проекты платформ и телеканалов, премьера которых состоялась с 1 января по 1 декабря 2023 года. Помимо "Слова пацана" в топ-10 также вошли проекты "Жить жизнь", "Невский. Расплата за справедливость", "След", "Фишер", "Содержанки. Новый сезон", "Папины дочки. Новые", "Против всех", "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" и "Жизнь по вызову-2".

Рейтинг полнометражных фильмов возглавил "Вызов", съемки которого проходили в том числе на Международной космической станции. Второе место у "Чебурашки" - самого кассового российского фильма. Замыкает топ-3 мелодрама "Непослушная". Также в рейтинг вошли фильмы "Праведник", "14+ Продолжение", "Баба Яга спасает мир", "Нюрнберг", "Кукольник", "На солнце вдоль рядов кукурузы" и "По щучьему велению".

"Рейтинг полнометражных фильмов по итогам года состоит из картин разных жанров, однако заметно большее внимание пользователей нашего сайта не только к сказкам, которые, очевидно, переживают свой ренессанс, но и к драмам. При этом если первые две строчки коррелируются с кассовыми показателями, то остальные восемь мест занимают фильмы с совершенно разными сборами, в том числе хоррор "Кукольник", преодолевший лишь отметку в 10 млн рублей", - прокомментировал рейтинг главный редактор "Кино-театр.ру" Жан Просянов, слова которого приводятся в сообщении.