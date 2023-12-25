В иранском университете открыли бюст поэта Расула Гамзатова

В церемонии открытия памятника приняли участие дочь поэта Салихат Гамзатова, представители дагестанского вуза, посольства России в Иране, Россотрудничества в Иране и иранские ученые

МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия памятника народному поэту Расулу Гамзатову прошла в университете имени Шахида Бехешти в Тегеране. В ней приняла участие делегация из Дагестана во главе с ректором Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданова, сообщили ТАСС в пресс-службе дагестанского вуза.

"В 2019 году в рамках проведения III международной научной конференции "Османовские чтения" состоялась торжественная церемония открытия памятника иранскому поэту, мыслителю и деятелю Хафизу Ширази на территории нашего филологического факультета. В качестве ответного шага, мы решили установить бюст Расула Гамзатова на территории одного из иранских университетов. Сегодня как раз произошло это важное событие", - цитирует пресс-служба Рабаданова.

Отмечается, что установка памятника была инициирована Дагестанским государственным университетом. Бронзовый бюст Гамзатова был изготовлен известным дагестанским скульптором Шамилем Канайгаджиевым.

В церемонии открытия памятника приняли участие дочь поэта Салихат Гамзатова, представители дагестанского вуза, посольства России в Иране, Россотрудничества в Иране и иранские ученые. Ранее идея открытия бюста была поддержана чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали, вошла в федеральный план мероприятий к 100-летию со дня рождения Гамзатова.

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки в Дагестане у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ Владимира Путина о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру", был опубликован 1 июля 2021 года.