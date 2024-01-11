В Красноярске состоится Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC

Мероприятие проведут с 29 ноября по 8 декабря

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC пройдет в Красноярске в конце 2024 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель фестиваля Николай Бем.

"Определены даты проведения Международного кинофестиваля авторского документального кино SiberiaDOC. Он пройдет с 29 ноября по 8 декабря. В 2024 году мы планируем сделать отдельную программу, посвященную российскому документальному кино, и в этой номинации выделить победителей", - сообщил Бем.

По данным организаторов, основные номинации фестиваля останутся прежними - будут выбраны лучшие документальные фильмы в коротком и полном метре.

Международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 2023 года. В прошлом году на участие в фестивале поступило более 2 900 заявок из 120 стран. В итоге в конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Гран-при получил фильм из Ирана "Один" режиссера Джафара Наджафи.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России.