В Новосибирске музей олимпийской славы перенесут на новую ледовую арену

Экспозицию на новом месте планируют открыть до 9 мая 2024 года

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Музей олимпийской славы Новосибирской области, являющийся одним из филиалов областного краеведческого музея, в течение весны переедет на новую площадку. Ей станет ледовая арена в Новосибирске, которая в апреле примет первые международные соревнования по хоккею, сообщила ТАСС директор Новосибирского краеведческого музея Юлия Шуклина.

"Этой весной мы переносим один из наших филиалов - музей олимпийской славы Сибири - в комплекс "Сибирь-Арена". Разрабатывается не только новая экспозиция, но и новая большая стратегия взаимодействия с посетителем в рамках этого объекта: возможность экскурсионного посещения не только во время игр, но и в специальные сеансы вне игрового расписания", - сказала собеседница агентства, добавив, что экспозицию на новом месте планируется открыть до 9 мая.

Сейчас фонды музея насчитывает более 9 тыс. единиц хранения. Среди них - кубки, медали, грамоты, предметы экипировки сибирских чемпионов: биатлониста Александра Тихонова, фехтовальщика Станислава Позднякова, борца Александра Карелина, гимнаста Евгения Подгорного, легкоатлета Виктора Маркина. Экспозиция будет посвящена история спорта в регионе с дореволюционных времен и до наших дней. По словам Шуклиной, в музее будут представлены новые выставочные комплексы, связанные с разными видами спорта.

Директор музея добавила, что также рассматривается возможность организации на арене познавательных квестов о спорте для детей, поскольку там уже сейчас действует детская комната. Шуклина отметила, что открытие музея в ЛДС позволить повысить интерес к спорту у молодого поколения. "Многие наши олимпийские чемпионы очень медийные люди, их знают в лицо. У этой экспозиции есть потенциал привлечения интереса к спорту, как образу жизни, истории труда, побед и успеха. Это интересные стратегические задачи", - пояснила она. В бывших залах музея в центре города после переезда планируется сделать реэкспозицию для музея связи Сибири.

Ранее сообщалось, что новая ледовая арена в Новосибирске примет международный турнир по хоккею с участием сборных России, Казахстана и Белоруссии в апреле 2024 года. В рамках соревнований впервые на арене пройдут игры по хоккею 3 на 3.

Новосибирский государственный краеведческий музей основан в 1920 году. В фондах - более 280 тыс. экспонатов, включает, в частности, нумизматическую коллекцию, предметы быта коренных народов Сибири.