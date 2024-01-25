Перезагрузка героев и Москва, которой не было. Чего ожидать от фильма "Мастер и Маргарита"

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" в русской литературе стоит особняком — к нему возвращаются в разном возрасте, его цитируют, год за годом он возглавляет списки самых популярных произведений. Притягивает он и режиссеров, при этом их не пугает ни практически сакральный статус книги, ни сложность ее структуры. Михаил Локшин подошел к экранизации довольно смело: пересмотрел знакомые образы, а сцены из романа дополнил событиями из жизни самого Булгакова. Рассказываем, что из этого получилось.

Комнаты заполняются водой, невидимая рука ударяет тяжелым молотком по клавишам пианино, бьет стекла, мебель и расцарапывает висящий на стене портрет: пролистнув больше половины книги, Михаил Локшин открывает фильм сценой, в которой Маргарита мстит критику Латунскому. Нелинейную композицию романа режиссер пересобрал, как кубик Рубика, и хорошо известные главы выстраиваются в новом порядке. Во-первых, так интереснее тем, кто знает роман наизусть, во-вторых, в блокбастере в целом немного изменен сюжет.

Если у Булгакова Мастер был одиноким, непризнанным, фактически лишним человеком, то у Локшина он — известный советский писатель (Евгений Цыганов). В одном из московских театров готовится спектакль "Пилат" по его пьесе, но зрители постановку так и не увидят. Накануне премьеры разгорается скандал: произведение признают запрещенным, тираж журнала, где оно было опубликовано, уничтожают, самого автора публично отчитывают и обвиняют в инакомыслии. Ему предлагают писать на поощряемые партией темы, но он отказывается. За пару дней популярный драматург становится изгоем — его исключают из союза литераторов, разоблачают в критических статьях, коллеги отворачиваются от него.

Эти события вдохновлены биографией самого Михаила Булгакова: после успешного начала карьеры писатель оказался под прицелом властей, его произведения перестали печатать, а спектакли по ним сняли с репертуара. То, что главный герой фильма — его альтер-эго, сомнений не вызывает: по сюжету опальный автор берется за перо и пишет фантасмагорический роман "Мастер и Маргарита".

Полина Ауг в роли Геллы © Атмосфера Кино

Его персонажами становятся окружающие: редактор Берлиоз (Евгений Князев), поэт Бездомный (Данил Стеклов) и другие литераторы, начинающая актриса Гала (Полина Ауг), которая на страницах превращается в вампиршу Геллу. Или не только на страницах? Постепенно события из жизни Мастера и его фантазии переплетаются. Параллельно крепнет его дружба с новым приятелем, иностранцем Воландом (Аугуст Диль), во взгляде которого есть что-то дьявольское. А чувства к Маргарите (Юлия Снигирь) — случайно встреченной музе и возлюбленной — заставляют писателя тайно продолжать работу над текстом, даже когда герой попадает в психиатрическую клинику.

Как создавался фильм

Для Михаила Локшина это вторая полнометражная работа. Его соавтором сценария выступил Роман Кантор (вместе они работали над дебютом Локшина "Серебряные коньки", 2020). "Мне кажется, в любом фильме, основанном на произведении, важно, чтобы он работал сам по себе и не было аргумента: "В книге было так, а почему здесь так? А почему они это делают? А это зачем?" Этого всего хотелось избежать, сделать настолько самостоятельное произведение, чтобы оно работало по своим собственным законам. Мы хотели сохранить ДНК романа, но при этом вскрыть вещи, которые не очень видны читателю в XXI веке и не сильно привлекают читательский взгляд", — рассказал Кантор.

© Атмосфера Кино

Одной из находок стала метафора большой стройки — 1930-е были временем перемен, укреплением нового государства, и на протяжении практически всего фильма в кадре что-то ремонтируют и возводят. "Эти перемены выглядят как сплошная грязь под ногами. Когда светлое будущее рядом и уже строится, но ты месишь грязь. Это основной ключ — будущее должно вырасти из грязи", — говорит художник-постановщик Денис Лищенко, для которого "Мастер и Маргарита" — первый проект подобного масштаба. По его словам, визуальный код картины собирался довольно долго. Тем не менее бюджет располагал к экспериментам — на производство фильма ушло 1,2 млрд рублей.

У кино более буквальное и фактическое изобразительное искусство. А у Булгакова это между строк: образы и вещи, которые часто не перенести на экран Денис Лищенко художник-постановщик

Булгаковская Москва в новой экранизации выглядит утопически и совершенно не так, как показывали ее предшественники — снимавшие "Мастера и Маргариту" режиссеры Владимир Бортко и Юрий Кара. Команда Локшина вдохновлялась Генпланом реконструкции Москвы 1935 года и создала своего рода альтернативную столицу, в которой возвышаются и легендарный Дворец Советов (в реальности оставшийся только на чертежах), и другие исполинские здания в стиле постконструктивизма. Патриаршие пруды, ставшие "Патриаршими прудами им. Карла Маркса", — не уютный уголок с лодками и лебедями, а залитая бетоном площадь с фонтанами, где можно провести собрание на несколько тысяч человек.

Фигурируют и знакомые объекты: так, например, главный корпус МГУ в фильме стал театром, Библиотека им. Ленина — зданием МАССОЛИТа, ресторан Союза писателей расположился в сталинской высотке на Баррикадной. От идеи снимать в "нехорошей квартире" на Большой Садовой творческая группа отказалась — похожие дом и парадную нашли в Петербурге, где, как и в Москве, прошла значительная часть съемок. Необходимые по стилю и духу локации, как говорит Лищенко, искали по всей России, а ершалаимские главы оживили на Мальте. Некоторые декорации для фильма строили с нуля, но использовали и много компьютерной графики — рисовали несуществующие здания и доводили до нужного состояния реальные.

Создали и трехмерного кота Бегемота: чтобы вид и движения были реалистичными, в качестве моделей поработали несколько огромных черных котов породы мейн-кун. В некоторых сценах этого героя играет живой кот Кеша, его компьютерную версию озвучил Юра Борисов ("Кентавр", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Бык").

У фильма по-настоящему звездный каст: помимо уже упоминавшихся актеров, роли булгаковских персонажей примерили Юрий Колокольников (Коровьев), Александр Яценко (Алоизий Могарыч), Игорь Верник (Бенгальский), Марат Башаров (Лиходеев), Леонид Ярмольник (доктор Стравинский), Алексей Гуськов (Майгель). Также в картине снялись Дмитрий Лысенков, Софья Синицына, Никита Тарасов, Яна Сексте и другие популярные артисты.

Чего ожидать от просмотра

Образ Воланда в романе, пожалуй, самый интересный, и участие в проекте немца Аугуста Диля ("Бесславные ублюдки", "Тайная жизнь") — большая удача. В первую очередь, как иностранец, он все же выделяется на фоне русских артистов — другие черты, артикуляция, мимика, что уже на физическом уровне делает его образ "нездешним". Кроме того, у Диля магнетическая харизма — Воланда он играет без нажима, на полутонах и за пару мгновений буквально преображается на глазах. От его трансформаций — от дьявола до простодушного, на первый взгляд, интуриста, который искренне пытается понять загадочную русскую душу и познакомиться с советскими людьми, — не отвести взгляд. В некоторых сценах Аугуст на самом деле говорит по-русски (фонетически заучив фразы), но в большинстве — играет на родном языке. Из-за дальнейшей переозвучки в некоторых кадрах заметен рассинхрон, но от действия это не сильно отвлекает.

Аугуст Диль в роли Воланда © Атмосфера Кино

Не вызывает вопросов и химия, возникающая между исполнителями главных ролей. Одна из самых чувственных и живых сцен — та, в которой Маргарита приходит в гости к Мастеру, и они танцуют под пластинку. Вечно уверенный в своей правоте герой открывается с какой-то новой стороны, проявляя и робость, и смущение, и наивность. Меняет любовь и визуальный код фильма: картина выдержана в довольно мрачных, безрадостных тонах, и в основном только романтическая линия сопровождается всполохами света — Мастер и Маргарита идут по весенней Москве, читают в беседке в саду.

Юлия Снигирь в роли Маргариты и Евгений Цыганов в роли Мастера © Атмосфера Кино

Хронометраж картины — 2 часа 37 минут, за это время Локшину и Кантору удалось пересказать приблизительно половину событий книги. Некоторые яркие эпизоды — например, те, где Никанор прячет взятку, горничная Наташа превращается в ведьму, а Маргарита водит хороводы с русалками, — в фильм не вошли. Пожалуй, самой серьезной потерей стала сцена бала: как такового карнавала нечисти в картине нет — почти все экранное время этой главы отдали знакомству Маргариты с гостями из ада. Зато достаточно внимания уделили выступлению Воланда и его свиты в варьете.

Картина получилась динамичной, вполне понятной, но будто слегка перегруженной — ближе к концу различить, где сам Мастер, а где выдуманный им герой, бывает непросто. Впрочем, и сам роман, с его многослойностью, не всем дается с первого раза. Тем не менее фильм Михаила Локшина — с голливудским размахом, отличной актерской игрой и продуманным сеттингом — наверняка многим понравится, а может, и станет любимой экранизацией "Мастера и Маргариты".

Дарья Шаталова