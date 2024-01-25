Путин: Россия бережно относится ко всему культурному наследию и старается его сберечь

Как отметил президент, РФ "ничего не уничтожает"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия, в отличие от соседних государств, бережно относится к культурному наследию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

"Мы, в отличие от некоторых наших соседей, ничего не уничтожаем. Мы ко всему бережно относимся", - сказал глава государства.

Он заметил, что существует много споров по поводу объектов культурного наследия регионального значения - что с ними делать, как создать правовую базу для их содержания и развития. По словам Путина, на уровне Федерации говорят, что у регионов "все равно денег нет" и объекты необходимо передать на федеральный уровень. А в регионах, по словам президента, считают, что в Москве не будут обращать внимание на эти объекты и "все будет разрушаться".

"При этих бесконечных спорах нельзя забывать, конечно, о самих этих объектах", - подчеркнул президент и отметил, что объектам нужно уделять прямое внимание, связанное, прежде всего, с финансированием.

Президент добавил, что в России достаточно вузов, которые готовят специалистов архитектурного профиля, который занимается сохранением культурного наследия и реставрацией. Он отметил, что направление особенно востребовано для Калининградской области, в которой собран "кладезь различных направлений и стилей". "В истории региона многое было, вы это хорошо знаете. Здесь и немецкая культура, и русская культура, имею в виду, что [территория] все-таки входила даже в состав Российского государства, и польская, и литовская", - заметил президент.

Путин напомнил, что назвать Балтийский федеральный университет именем немецкого философа Иммануила Канта была его идея. Для России важно сохранение элементов немецкой культуры в Калининградской области, "мы тщательно и внимательно все изучаем и стараемся сберечь". Университет был назван именем Канта не случайно, а с целью подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают Россию в данном случае с Германией. Президент напомнил, что был в университете с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, и они договорились об этом.