Концертный зал имени Чайковского не отменяет концерты из-за пожара в Театре сатиры

Возгорание уже потушили

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Концертный зал имени П. И. Чайковского не отменяет сегодняшние концерты из-за пожара в соседнем Московском академическом театре сатиры, сообщили в пресс-службе Московской государственной академической филармонии.

"Концерты сегодня состоятся", - сказали там.

Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади начался около 11:00, за час до начала первого спектакля. 50 человек из здания эвакуировали. На момент прибытия первых пожарных дым шел из-под кровли. По данным МЧС России, площадь пожара составила 250 кв. м, сейчас возгорание полностью ликвидировано. В оперативных службах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при ремонтных работах.