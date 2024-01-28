Зрители бесплатно получили билеты в Театр Моссовета из-за пожара в Театре сатиры

Из-за возгорания отменили спектакль "Дороги, которые нас выбирают", а также вечерние представления

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Зрители несостоявшегося из-за пожара дневного спектакля в Театре сатиры получили бесплатные билеты в Театр Моссовета, сообщается в Telegram-канале столичного департамента культуры.

"Зрители отмененного утром спектакля в Театре сатиры получили бесплатные билеты в соседний Театр Моссовета", - говорится в сообщении.

В связи с возгоранием купола и кровли театра отменили спектакль "Дороги, которые нас выбирают". Позже стало известно, что отменили и вечерние представления, чтобы дать сотрудникам МЧС возможность завершить тушение возгорания.

Часть зрителей, не попавших на утренний спектакль в Театр сатиры, приняла приглашение в Театр Моссовета и бесплатно посетила спектакль "Карлсон".