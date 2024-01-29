Новый фильм Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" покажут в США и Бразилии

Премьера фильма состоялась в России 18 мая 2023 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новый фильм режиссера, генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" с Михаилом Пореченковым и Константином Крюковым в главных ролях покажут в США и Бразилии. Об этом режиссер сообщил в интервью ТАСС в преддверии 100-летнего юбилея "Мосфильма".

"Да, купили, как ни странно [картину для США]. В марте она должна в Бразилии выйти. В Сербии была премьера", - сказал Шахназаров.

Премьера фильма "Хитровка. Знак четырех" состоялась в России 18 мая 2023 года. В основу сценария легло реальное историческое событие. В 1902 году Московский Художественный театр берется за постановку пьесы Максима Горького "На дне". Режиссеры и основатели МХТ Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский просят писателя и общественного деятеля Владимира Гиляровского, который хорошо знал московские трущобы Хитровки, провести для труппы МХТ экскурсию в ночлежке. Уже по сюжету фильма после экскурсии Гиляровский решает отвести Станиславского через трущобы к загадочному индийцу, однако журналист и режиссер находят его убитым. Станиславский и Гиляровский начинают собственное расследование преступления. Главные роли в фильме исполнили Михаил Пореченков, Константин Крюков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко.

Говоря о творческих планах, Шахназаров рассказал, что сейчас на "Мосфильме" разрабатывают сразу несколько сценариев. При этом гендиректор киностудии не исключил, что в одном из проектов может выступить как режиссер. "Это совсем разные истории, когда ты работаешь как директор студии, и когда ты режиссер. Хотя для меня 25 лет возглавлять "Мосфильм" - это как делать фильм. Очень длинный и сложный. Исторически времени прошло не так много, но, да, "Мосфильм" - это еще один мой фильм", - заключил Шахназаров.

"Мосфильм" во вторник отметит свое 100-летие. Днем рождения киноконцерна принято считать 30 января 1924 года, когда состоялась премьера первого полнометражного фильма студии "На крыльях ввысь". На "Мосфильме" за время его существования было создано более 2,5 тыс. полнометражных фильмов. Здесь в разные годы работали Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Всеволод Пудовкин, Иван Пырьев, Михаил Ромм, Григорий Чухрай, Михаил Калатозов, Андрей Тарковский, Леонид Гайдай и многие другие. Шахназаров возглавляет "Мосфильм" с 1998 года.