Премьер Абхазии поблагодарил Любимову за помощь в реставрации поврежденных пожаром картин

Александр Анкваб отметил, что прибывшие в республику специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации, Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Третьяковской галереи, Русского музея "делают все возможное в сложившейся ситуации"

СУХУМ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб выразил благодарность министру культуры России Ольге Любимовой за содействие в реставрации поврежденных при пожаре картин из фонда Национальной картинной галереи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры республики.

"От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично искренне благодарю Вас за всестороннее содействие, которое Министерство культуры [РФ] по Вашему поручению оказывает абхазским коллегам в связи с пожаром в Национальной картинной галерее Абхазии. В результате происшедшего была уничтожена большая часть неоценимого для народа Абхазии культурного наследия - произведения выдающихся абхазских и русских художников. И мы глубоко признательны Вам за незамедлительную реакцию на нашу национальную трагедию", - говорится в письме Анкваба.

Премьер-министр отметил, что прибывшие в республику специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации, Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Третьяковской галереи, Русского музея "делают все возможное в сложившейся ситуации". "Надеемся на их богатый научный и практический опыт и, со своей стороны, обеспечим выполнение всех рекомендаций", - говорится в письме Анкваба.

Во время пожара, произошедшего 21 января в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, удалось спасти около 150 картин художников Виктора Щеглова, Хуты Авидзбы, Сергея Сангалова, Сергея Габлии, Виссариона Цвижбы, а также три картины Варвары Бубновой. Всего в фонде Национальной картинной галереи было около 4 тыс. работ различных художников, среди полностью утраченных полотен - все 228 работ первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе.