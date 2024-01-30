Любимова сообщила о росте посещаемости российских фильмов за 20 лет в 40 раз

Кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года, отметила министр культуры

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Посещаемость российских фильмов в кинотеатрах за последние 20 лет выросла в 40 раз, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"В результате всей этой многолетней работы сегодня мы можем не просто сказать, что наши граждане стали ходить в кино на российские картины чаще - они стали делать это в 40 раз чаще! То есть, несмотря на уход голливудских компаний с российского кинорынка, нашим зрителям есть что посмотреть, и есть, где это сделать - посещаемость кинотеатров увеличилась с 41 млн человек в 2002 году до 126 млн в 2023 году", - сказала она на пленарной сессии "Культура: инвестиции в будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Министр уточнила, что посещаемость национальных фильмов с 2002 года по 2023 год увеличилась с 2,5 млн до 91,3 млн человек. Кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года и на 50% выше кассовых сборов периода 2015-2019 годов.

Любимова также сообщила, что за 20 лет кинотеатральные сборы увеличились более чем в пять раз: в 2004 году они составили 6,98 млрд рублей, а в 2023 году превысили 40 млрд рублей.

Говоря о поддержке национальных фильмов, глава Минкультуры сообщила, что с 2019 года по 2023 год по линии ведомства было поддержано 1 759 проектов, а Фондом кино - еще 138, что напрямую влияет на увеличение доли отечественного кино. "Если в 2020 году в широкий прокат вышло 110 национальных фильмов, то в 2023 году - уже 181, из которых 39 - это детские и семейные картины. Всего же с 2015-го по 2023 год в прокат вышло 403 национальных фильма, созданных при поддержке Минкультуры, и 242 картины при поддержке Фонда кино", - добавила Любимова.

Она отметила, что количество кинотеатров в стране за последние 20 лет увеличилось более чем в 12 раз, а количество кинозалов - более чем в 20 раз. "С 2015 года при господдержке модернизировано почти 1 400 кинозалов по всей стране. А в текущем году нам предстоит обновить еще 91 кинозал", - рассказала министр.