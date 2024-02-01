Советские эстеты, средневековые комиксы и фильмы из Канна: о премьерах и выставках февраля

Редактор раздела культуры ТАСС Дарья Шаталова — о том, что стоит посмотреть в театрах, кино и музеях в последний месяц зимы

Идем в гости к персонажам Леонида Гайдая и прогуливаемся по "переулкам" отечественного искусства 1930-х годов. Смотрим комикс-клоунаду по мотивам легенды о Тристане и Изольде и знакомимся с работами доктора математических наук, который стал художником. На десерт — фильм о любви и французской кухне, покоривший Каннский кинофестиваль. Подробнее об этих и других событиях — в материале.

Выставки

Группа "13". В переулках эпохи

Где: Музей русского импрессионизма (Ленинградский пр-т, 15, стр. 11)



Когда: с 8 февраля по 2 июня

"13" — художественное объединение, существовавшее на рубеже 1920-х и 1930-х годов. Свое название оно получило по количеству участников первой выставки, но затем к группе присоединились и другие художники. Они вдохновлялись работами французских импрессионистов, поэтому стремились к легкости и сиюминутности в своих работах. В противовес пролетарскому искусству и соцреалистам, которые основательно работали над изображением рабочих и их успехов, участники группы "13" зарисовывали то, что видели вокруг, и выбирали своими героями случайных прохожих. За это критики обвиняли их в нарочитой детскости взгляда на мир, аполитичности и эстетстве.

Выставка в Музее русского импрессионизма рассказывает об истории объединения и знакомит с его главными представителями — Владимиром Милашевским и Даниилом Дараном, Надеждой Удальцовой и Александром Древиным, Татьяной Мавриной и Николаем Кузьминым. Дополнили экспозицию работами Эдгара Дега, Жана-Франсуа Милле и Отона Фриеза, с которыми "13" вели мысленный диалог.

Путешествие домой. Традиционное искусство России

Где: Всероссийский музей декоративного искусства (ул. Делегатская, 3)



Когда: с 30 января по 31 декабря

Выставка "Путешествие домой. Традиционное искусство России" © Всероссийский музей декоративного искусства

Меценат Сергей Морозов высоко ценил народное искусство: он всеми силами старался популяризировать промыслы, поддерживал ремесленников и рукодельниц, собирал коллекцию сделанных ими изделий и даже основал Кустарный музей. Многие из его находок, а также другие образцы народного искусства XVIII — начала XX века представлены на выставке. Благодаря им можно узнать много нового о традиционных промыслах в различных регионах страны, о творчестве крестьян, да и в целом о русском культурном коде. В экспозиции более 500 экспонатов, среди них — глиняные и деревянные игрушки, керамика, резные объекты и мебель, вышивка и кружево, элементы декора и костюма.

Александр Константинов. От линии до архитектуры

Где: Западное крыло Новой Третьяковки (Крымский Вал, 10)



Когда: с 6 февраля по 26 мая

Александр Константинов "Белый квартал" из собрания ГМИИ им. Пушкина © Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Авангардист Александр Константинов — доктор математических наук, профессор кафедры прикладной математики Московского университета электроники и математики — вышел на арт-сцену в 1990-х годах. Он начинал с графических работ, во многом вдохновленных наукой: в их основе лежали размышления над понятиями пространства, плоскости и линии, некоторые из них визуально напоминали листы миллиметровой бумаги. В 2000-х Константинов занялся созданием панно и композиций, в которых использовал оргстекло и прозрачные пленки, а затем попробовал себя в архитектуре. Его масштабные арт-объекты и минималистичные постройки напоминают чертежи, ставшие объемными в реальности. За свою карьеру художник-математик выполнил более 30 инсталляций и 25 архитектурных и парковых проектов в 15 странах мира. На выставке в Новой Третьяковке можно познакомиться с творчеством Константинова и увидеть около 100 его работ, а после зайти в дом культуры "ГЭС-2", где представлены две крупные инсталляции экспериментатора.

Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая

Где: Музей кино на ВДНХ (павильон №36)



Когда: с 22 декабря по 12 апреля

Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" © Пресс-служба Музея кино

Проект, посвященный 100-летию со дня рождения режиссера, позволяет погрузиться в атмосферу в его фильмов. Пространство выставки напоминает большую квартиру, где в каждой комнате живут персонажи Гайдая: можно побывать дома у Шпака, заглянуть в гости к героям "Бриллиантовой руки" и "Кавказской пленницы", зайти на кухню Шурика, где в ящиках хранятся оригинальные раскадровки картин и наброски. Кроме того, экспозиция дополнена множеством интерактивных объектов: например, машина времени из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" позволяет посмотреть фрагменты из любимых комедий, а зеркало — примерить на себя образы гайдаевских героев.

Век золотой Екатерины

Где: Государственная публичная историческая библиотека России (Старосадский пер., 9)



Когда: с 24 января по 13 апреля

Эпоху правления Екатерины II часто называют "золотым веком": императрица вдохновлялась идеями Просвещения и делала многое для развития культуры и образования в стране. Особое внимание уделялось книжному и издательскому делу: при Екатерине II появились первые литературные журналы, открылись частные типографии, печатались и переводились иностранные тексты. В результате количество выпускаемых книг возросло в 3,5 раза — некоторые из них можно увидеть на выставке. В экспозиции представлены образцы детской и взрослой литературы, книги по истории, медицине, сельскому хозяйству и экономике. Можно познакомиться и с редкими изданиями наиболее ярких просветителей той эпохи — Николая Новикова или Александра Радищева, а также с сочинениями самой императрицы. Вход на выставку бесплатный.

Театр

"Приглашение на казнь"

Где: Театр Ермоловой (Тверская ул., 5/6)



Когда: 16 и 24 февраля

Спектакль "Приглашение на казнь" © Пресс-служба театра Ермоловой

Перенести на сцену произведения Владимира Набокова — любителя метафор, игры слов и смыслов, спрятанных между строк, — задача сложная. Но по просьбе худрука театра Олега Меньшикова за нее взялась режиссер Марина Брусникина. Ее спектакль по роману "Приглашение на казнь" — о Цинциннате Ц., осознающем свою непохожесть на других и ждущем смерти, как и литературный первоисточник, полон необычных образов. Создаются они не только с помощью декораций или игры света, но и благодаря языку тела: в постановке задействованы преимущественно молодые актеры, которые впечатляют своей пластикой и практически акробатическими трюками.

"Тристан"

Где: Театр "Практика", Малая сцена (Большой Козихинский пер., 30)



Когда: 11 февраля

Год назад молодой режиссер Филипп Шкаев создал в РАМТе спектакль "Мим", превратив одноименный роман Лили Талль о Средневековье в современный трагифарс. Вероятно, он решил продолжить заданную линию: в "Практике" выходит его постановка по мотивам легенды о Тристане и Изольде, при этом ее жанр обозначен как "экстремальная комикс-клоунада".

Существует несколько версий текста о рыцаре и его странствиях, но режиссер предлагает собственный вариант — в нем он снизил принятый пафос, переосмыслил образ главного героя и взглянул на его подвиги с неожиданного ракурса. "Наш спектакль предлагает иронично-критический взгляд на Тристана и его любовь, ведь нет ничего благородного в чуваке, который путешествует по королевствам, предается эмоциям и всех рубит, только дай повод, а "любовный напиток" — очень неестественная и насильственная вещь", — говорит Шкаев. Судя по всему, постановка будет смелой и довольно провокационной, к тому же в описании говорится, что она унаследовала эстетику фильмов Гая Ричи.

"Июльский дождь"

Где: Музей Москвы, 3-й корпус (Зубовский б-р, 2)



Когда: 7 февраля

Мурат Абулкатинов поставил спектакль по киносценарию Марлена Хуциева и Анатолия Гребнева к одноименному фильму 1966 года. К первоисточнику он отнесся бережно — сохранил почти весь текст и воздержался от уже приевшейся идеи переносить действия в наши дни.

Тем не менее к истории о 30-летних шестидесятниках, которые переживают кризис и потерю любви, режиссер нашел иной подход: если Хуциев вел рассказ через многочисленные детали и приметы эпохи оттепели, то Абулкатинов от этого отказался. В постановке практически нет реквизита и декораций, фокус смещен на диалоги и отношения людей. "У меня не было желания перевернуть фильм, разрушить его, чтобы создать на его фоне что-то совершенно новое. Но мне хотелось рассказать эту простую человеческую историю языком театра, условным и минималистичным", — говорит режиссер.

"Говори со мной"

Где: Театр им. Вахтангова, Новая сцена (ул. Арбат, 26)



Когда: 12, 31 и 21 февраля

Американский драматург Теннесси Уильямс хорошо известен российским зрителям благодаря произведениям "Трамвай "Желание" и "Стеклянный зверинец". При этом лишь единицы знакомы с его одноактными пьесами из сборника "Пятерка теннисистам" — за их постановку и взялся Эльдар Трамов, актер и режиссер Вахтанговского театра. По словам Трамова, на этот материал он сам наткнулся случайно в букинистическом магазине, но сразу же нащупал в нем актуальность.

"Мы произносим: "Говори со мной", а подтекстом звучит: "Я готов тебя услышать. Готов побыть с тобой". В наш век отстраненности друг от друга — даже не одиночества, а именно отстраненности — эти три слова очень важны", — рассказывает режиссер, представляя спектакль. В постановке задействованы многие вахтанговцы, в том числе Ольга Тумайкина, Анна Антонова, Марина Есипенко, Яна Соболевская и Олег Макаров.

Кино

"Идеальные дни"

В кинотеатрах с 1 февраля

Кадр из фильма "Идеальные дни" © A-One

Премьера картины Вима Вендерса ("Небо над Берлином", "Париж, Техас") состоялась весной прошлого года на Каннском фестивале, на котором призом за лучшую мужскую роль наградили Кодзи Якусё. Его герой — пожилой японец Хираяма — работает уборщиком общественных туалетов в Токио. При этом он абсолютно доволен своей жизнью, даже счастлив: слушает музыку через кассетный плеер, читает книги, фотографирует деревья на пленочную "мыльницу". Привычное течение дней Хираямы иногда нарушается неожиданными встречами с новыми людьми, но по сути они ничего не меняют. Большинство критиков, посмотревших фильм, характеризуют его как спокойное, тихое, красиво снятое кино о воплощении дзена.

"Панические атаки"

В кинотеатрах с 25 января

Кадр из фильма "Панические атаки" © Reflexion Films

Драма Ивана Твердовского, мрачная и оставляющая множество вопросов после просмотра, получила в декабре главный приз кинофестиваля "Зимний". В центре истории — девушка Вика (Лена Тронина), которая живет в маленьком городе на севере России и страдает от панических атак. Окружающие ее люди суеверны, Викины приступы они связывают с древним проклятием и пытаются вылечить ее с помощью обрядов. Героиня хочет вырваться из надоевшей обстановки, и ей удается попасть в Норвегию. Однако там она совершает преступление, причины которого найти не так уж просто. Роль Викиной мамы сыграла Светлана Камынина ("Интерны", "Два холма").

"Присцилла: Элвис и я"

В кинотеатрах с 25 января

Кадр из фильма "Присцилла: Элвис и я" © Пресс-служба компании Capella Film

Фильм Софии Копполы ("Трудности перевода", "Мария-Антуанетта") — о том, каково быть второй половинкой суперзвезды, — снят по мемуарам Присциллы Пресли, единственной жены короля рок-н-ролла. Официально союз пары продержался шесть лет, однако Элвис и его избранница знали друг друга намного дольше — они познакомились, когда Присцилла была еще подростком.

Кейли Спейни, сыгравшая главную героиню, получила приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале, где прошла премьера фильма. После первого показа картина удостоилась семиминутных оваций, а находившаяся среди зрителей Присцилла Пресли не могла сдержать слез.

"Престиж"

В онлайн-кинотеатре Start с 15 февраля

Режиссер Сергей Сенцов ("1703", "Дылды", "Физрук") снял сериал на стыке жанров — детектива, драмеди и сказки. Действия разворачиваются в элитном поселке Престиж, где живут бизнесмены, топ-менеджеры, чиновники и знаменитости. Внезапно их комфортная и размеренная жизнь нарушается убийством одной из нянь. Пока жители поселка с подозрением присматриваются друг к другу и к своей прислуге, за дело берется "королева местной полиции" Елизавета Егоровна. Вскоре она приходит к выводу, что скелеты в шкафу и мотивы для преступления есть практически у всех обитателей Престижа. В сериале снялись Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Настасья Самбурская, Илья Любимов, Ирина Дубцова, Аскар Ильясов и другие популярные актеры.

"Рецепт любви"

В кинотеатрах с 14 февраля

Кадр из фильма "Рецепт любви" © Global Film

Еще одна картина с Каннского кинофестиваля, причем ее режиссер Чан Ань Хунг был признан лучшим по результатам смотра. Он представил, пожалуй, самую аппетитную за последние годы мелодраму, ведь одной из неназванных, но центральных героинь в ней стала французская кухня. Сюжет развивается вокруг отношений Эжени и Додена, двух талантливых поваров, которые живут во Франции конца XIX века. Они знакомы уже 20 лет, и давно влюбленный в свою напарницу Доден решает жениться на ней, а заодно изменить мир кулинарии — ведь чем сильнее становятся их чувства, тем изысканнее получаются блюда. Примечательно, что роль Эжени сыграла Жюльет Бинош, звезда другого фильма о любви и еде — "Шоколад" (реж. Лассе Халльстрём, 2000). Консультантом картины выступил шеф-повар Пьер Ганьер, удостоенный 14 звезд Michelin.

"Мастер и Маргарита"

В кинотеатрах с 25 января

Режиссер Михаил Локшин ("Серебряные коньки") дополнил сцены романа фактами из жизни его создателя. Главный герой фильма — своего рода альтер эго Булгакова: по сюжету из успешного и популярного драматурга он за считаные дни превращается в изгоя, так как его тексты объявляют запрещенными. Внезапно он встречает Маргариту, и вспыхнувшие между ними чувства вдохновляют его писать роман, персонажами которого становятся не только сами влюбленные, но и окружающие их люди, в том числе загадочный иностранец Воланд. Постепенно события из жизни Мастера и его фантазии начинают переплетаться. В ролях — Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Полина Ауг, Евгений Князев, Марат Башаров, Александр Яценко и другие знаменитые актеры, а также черный мейн-кун Кеша, сыгравший кота Бегемота.

"Лед-3"

В кинотеатрах с 14 февраля

Продолжение спортивной мелодрамы, в которой хорошо знакомые герои встречаются с новыми. По сюжету Надя (Анна Савранская), дочь умершей во второй части фигуристки Надежды Лапшиной (Аглая Тарасова) и хоккеиста Александра Горина (Александр Петров), выросла. При этом путь, который она выбирает, напоминает тот, что прошла ее мама. Она тоже мечтает о "Кубке льда", тоже влюбляется в хоккеиста, но отец хочет уберечь девушку от проблем, поэтому возражает и против ее спортивной карьеры, и против отношений. Впрочем, созданные им препятствия лишь подстегивают героиню двигаться навстречу своим целям и желаниям. В фильме также снялись Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Елена Николаева ("Актрисы") и Степан Белозеров ("13 клиническая").

Дарья Шаталова