Театр в Новосибирске использует песни Вертинского в постановке по Булгакову

Премьера состоится 12 и 13 марта

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Новосибирский молодежный драматический "Первый театр" использует в качестве музыкального сопровождения своей премьеры современного прочтения пьесы Михаила Булгакова, "Зойкина квартира", песни известного эстрадного артиста Серебряного века Александра Вертинского. Его композиции прозвучат в современной аранжировке, сообщила в пресс-центре ТАСС художественный руководитель "Первого театра" Джемма Аветисян.

Вертинский известен как эстрадный артист, композитор, поэт и певец первой половины XX века. Он начал карьеру в Москве во время Первой Мировой войны. Он выступал в литературных кружках, познакомился со многими известными поэтами того времени, а позже прославился театральными и кинематографическими работами. Эстрада принесла ему громкую славу исполнителя песен на собственные стихи и поэзию Серебряного века.

"По репертуару нас ожидает премьера спектакля "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова 12 и 13 марта. Режиссером и художников этого спектакля буду я. У нас получится музыкально-драматический спектакль, потому мы будем использовать музыку и песни Александра Вертинского в современном прочтении в нашей новой музыкальной обработке аранжировщика Максима Мисютина. Мы услышим хиты в новом исполнении, в другом варианте. Я думаю это будет безумно интересно", - сказала она.

Худрук театра отметила, что выбор пьесы обусловлен ее актуальностью для сегодняшнего зрителя, поскольку она погружает аудиторию во внутренний мир персонажей, в их судьбы и решения. По словам Аветисян, пьеса также интересна работой с пространством, поскольку все действия происходят в замкнутом пространстве квартиры. "Это лаконично вписывается в камерное пространство нашей основной сцены. Очень точно основные герои пьесы попали в артистов нашего театра", - резюмировала она.

По сюжету пьесы Зоя Пельц мечтает уехать в Париж с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым. Для этого нужны деньги - так появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье. Дела идут довольно успешно, ведь в администраторы берут ловкого авантюриста Аметистова. Но в комнатах веселой квартиры уже зреет печальный финал.