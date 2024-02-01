Петербуржцы простились с худруком Театра имени Комиссаржевской

Похороны Виктора Новикова прошли на Преображенском еврейском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Петербуржцы простились с художественным руководителем Академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской заслуженному деятелю искусств России Виктору Новикову. Прощание с ним прошло в театре, которым он руководил более трех десятилетий, передает корреспондент ТАСС.

Примером беззаветного служения отечественному искусству назвала жизненный путь Виктора Новикова председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В телеграмме соболезнования, оглашенной на гражданской панихиде, она отметила, что "высокая внутренняя культура, творческое мышление, открытость новаторским идеям снискали Виктору Абрамовичу неоспоримый профессиональный авторитет".

"Сегодня мы прощаемся не просто с замечательным человеком, мы прощаемся с большой частью петербургской, а в общем - русской культуры. Уходит поколение, которое выросло на уроках ХХ съезда [КПСС], на уроках дыхания свободы, которая тогда повеяла на нас", - сказал в своем прощальном слове народный артист России режиссер Лев Додин, который дружил с Виктором Новиковым со студенческой поры, более шести десятилетий.

О большом вкладе Виктора Новикова в театральную жизнь города, его принципиальности и верности слову, замечательных человеческих качествах говорили выступившие на гражданской панихиде вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, директор Русского музея Алла Манилова, генеральный директор Театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Шварцкопф, директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, актер Театра имени Комиссаржевской народный артист России Георгий Корольчук, народные артисты РФ Сергей Паршин и Николай Буров.

Особой заслугой Виктора Новикова выступавшие называли его огромную роль в поддержании активной творческой жизни коллектива как Театра-дома, верного своим лучшим традициям.

Похороны Виктора Новикова прошли на Преображенском еврейском кладбище.