Эрмитаж отреставрирует картину Лукаса Кранаха Старшего "Венера и Амур"

Работы будут проводиться на средства, полученные от продажи арт-токенов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж отреставрирует картину Лукаса Кранаха Старшего начала XVI века "Венера и Амур" на средства, полученные от продажи арт-токенов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

"Все 60 арт-токенов, выпущенные Государственным Эрмитажем вместе с компанией "Интеррос" и платформой "Атомайз", нашли своих обладателей. <…> Эрмитажные NFT не только дают возможность стать обладателем уникального коллекционного предмета, не подверженного воздействию времени, но и позволяют внести вклад в сохранение культурного наследия. Вырученные от продажи арт-токенов средства пойдут на реставрацию еще одного шедевра начала XVI века из собрания Эрмитажа - картины "Венера и Амур" Лукаса Кранаха Старшего", - говорится в сообщении.

Музей сообщил, что для совместного проекта "Цифровое искусство" были отобраны три отреставрированные фрески из собрания Эрмитажа, созданные учениками Рафаэля: "Венера и Амур на дельфинах", "Венера и Адонис" и "Венера, вынимающая занозу". По каждой сделано 20 уникальных арт-токенов, на которых фрески представлены в двух состояниях - до и после реставрации. Это позволило запечатлеть изменения в картине, которые невозможно увидеть на экспозиции.

"В процессе реставрации фресок эрмитажные специалисты раскрыли авторский красочный слой от записей, оставшихся от прошлых реставраций. Напластований было так много, что фреска "Венера, вынимающая занозу" на время даже утратила изначальный смысл - в коллекцию музея она поступила под названием "Венера, снимающая сандалию", - отмечается в сообщении музея.

Виртуальные ценности

Государственный Эрмитаж в сентябре 2021 года впервые принял участие в NFT-аукционе по продаже цифровых копий произведений из своей коллекции, на котором выручил $444,5 тыс.

NFT (non-fungible tokens) - виртуальный актив, невзаимозаменяемый токен, в данном случае - с цифровым произведением искусства. Цифровой сертификат хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщал, что музей решил развивать эту практику, связав ее теперь с реставрационными проектами. Он отметил, что репродукция картины до реставрации оказывается уникальной.