Театр сатиры возобновил показы спектаклей на Основной сцене после пожара

В пресс-службе культурного учреждения отметили, что на постановку "Слишком женатый таксист" пришло много зрителей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры представляет на Основной сцене спектакль "Слишком женатый таксист" - это первый показ на площадке после пожара, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Да, спектакль начался", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что на показ пришло много зрителей.

Постановки на сцене "Чердак Сатиры" отменены до 4 февраля включительно.

В театре 28 января произошел пожар. Горели деревянные конструкции купола на общей площади 250 кв. м. Из здания эвакуировали 50 человек, пострадавших не было.

О театре

Здание на Триумфальной площади (до 1992 года - площади Маяковского), в котором сегодня располагается Театр сатиры, было построено в 1911 году для цирка Никитиных. Характерной чертой здания стал большой купол над манежем. После закрытия цирка в 1926 году здание занимали Московский мюзик-холл, затем - Театр оперетты. При этом здание претерпело ряд реконструкций и в ходе подготовки к переезду в него Театра сатиры полностью потеряло изначальный облик, за исключением купола.

Всего у Театра сатиры сегодня три здания: Основная сцена, Прогресс-сцена и Детская сцена на Спортивной. При этом в историческом здании, помимо Основной сцены, спектакли показывают на "Чердаке Сатиры".