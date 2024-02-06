В Петербурге представят концертный цикл "Мастер и Маргарита"

Он будет посвящен 50-летию первой публикации романа в СССР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича открывает новый концертный цикл "Мастер и Маргарита", посвященный 50-летию со дня публикации полной версии романа Михаила Булгакова в СССР. Программу откроет концерт "Черная магия и ее разоблачение", где музыка будет сопровождаться чтением глав из книги в исполнении заслуженного артиста России Андрея Урганта.

"Роман Михаила Булгакова музыкален сам по себе и много говорит о вкусах и предпочтениях писателя. Благодаря этому у нас сложился целый абонемент из шести концертов, где музыка будет сочетаться с чтением глав из "Мастера и Маргариты". Новый абонемент из шести концертов посвящен 50-летию первой публикации романа Михаила Булгакова в Советском Союзе, что стало большим литературным событием того времени", - сказал ТАСС заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.

В концерте "Черная магия и ее разоблачение" примут участие Заслуженный коллектив России под управлением Алексея Ньяги, пианист Павел Райкерус, бас Юрий Власов. В программе прозвучат упомянутые в романе сочинения - романс Шуберта "Приют", полонез из оперы "Евгений Онегин" Чайковского.

В течение сезона музыка и текст романа будут звучать в Большом зале в исполнении Александра Галибина, Николая Бурова, Николая Мартона.

Наряду с симфоническими концертами в исполнении оркестров филармонии абонемент включает также джазовый концерт и хоровой концерт-перформанс.

Название каждой из программ, как и их содержание, отсылает к темам, образам или ситуациям романа: здесь и вальсы Штрауса, звучавшие на балу у Воланда, и сцена массового помешательства конторских работников, против воли распевающих "Славное море - священный Байкал", и фокстрот "Аллилуйя".

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