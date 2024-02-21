Дарья Донцова рассказала, как изменилась ее читательская аудитория за 25 лет творчества

Число молодых людей, читающих ее книги в бумажном виде, в последнее время выросло, отметила писательница

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Писатель, общественный деятель и телеведущая Дарья Донцова рассказала, что ее читательская аудитория - разновозрастная, при этом число молодых людей, читающих ее книги в бумажном виде, в последнее время выросло.

На вопрос о том, как изменилась ее аудитория за двадцать пять лет творческой работы, Донцова ответила, что большая часть ее читателей остаются с ней с начала писательской карьеры. "Меня удивило, что в моих соцсетях начали появляться совсем молодые люди, им до 30. Меня также удивило, что они хотят читать на бумаге, потому что я думала, что вся молодежь давно ушла в онлайн. У меня очень разные читатели: есть подростки, где-то лет с 13-14, большой кусок - это мамы и женщины в декрете. Многие пенсионеры стали покупать онлайн-издания, что меня тоже удивило. Не надо ходить по магазинам, кроме того, онлайн-издания дешевле. Моему самому пожилому читателю, я знаю, было 98 лет", - рассказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Евгений Соловьев, начальник отдела остросюжетной литературы издательства "Эксмо", которое выпускает книги писательницы, отметил, что Донцова является мультивозрастным брендом. "То есть, действительно, порядка 17% от всех читателей до 16 лет. От 16 до 22 - легкий спад, где-то 14 или 15%, меньшее количество читателей от 25 до 35 лет, их было около 10%. Потом снова шел рост. Большая часть женской аудитории относительно мужской. Я это объясняю тем, что главные ценности, заложенные в книгах Донцовой, - это семейные ценности, которые ближе женщинам, чем мужчинам", - сказал он.

Первый детектив Донцовой "Крутые наследнички" вышел в 1999 году. Она написала его, находясь в больнице, тогда ей диагностировали рак. Пережив четыре сложные операции и полностью победив болезнь, Донцова продолжила писать. На сегодняшний день вышло 219 детективов, десять детских повестей, кулинарные и автобиографические книги. Суммарный тираж книг за все годы превысил 200 млн экземпляров. В 2018 году, по итогам опроса ВЦИОМ, россияне в двенадцатый назвали Дарью Донцову "Писателем года".