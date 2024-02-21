Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц на протяжении 25 лет

Писательница назвала такой график приятным

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Писатель, общественный деятель и телеведущая Дарья Донцова на пресс-конференции в ТАСС рассказала, что на протяжении 25 лет пишет по книге в месяц.

"Я сдаю вот уже на протяжении двадцати пяти лет по книге в месяц - это мой такой очень приятный график. 12 книг в год. Мне просто очень нравится писать книги", - сказала Донцова. Она подчеркнула, что помимо иронических детективов, пишет в других жанрах тоже, к примеру, детские книги из серии "Сказки прекрасной долины".

Первый детектив Донцовой "Крутые наследнички" вышел в 1999 году. Она написала его, находясь в больнице, тогда ей диагностировали рак. Пережив четыре сложные операции и полностью победив болезнь, Донцова продолжила писать. На сегодняшний день вышло 219 детективов, десять детских повестей, кулинарные и автобиографические книги. Суммарный тираж книг за все годы превысил 200 млн экземпляров. В 2018 году, по итогам опроса ВЦИОМ, россияне в двенадцатый назвали Дарью Донцову "Писателем года".