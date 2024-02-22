Бертман заявил, что контракты с зарубежными театрами в "Геликон-опере" отменены

Генеральный директор и художественный руководитель театра отметил, что солисты театра продолжают гастролировать в Европе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор и художественный руководитель "Геликон-опера" Дмитрий Бертман рассказал в интервью ТАСС, что все контракты с зарубежными театрами у него отменены, и один поставлен на паузу.

"У меня отменены все контракты с зарубежными театрами, и один контракт на паузе", - сказал режиссер.

При этом он отметил, что солисты театра продолжают гастролировать в Европе. "Недавно наша солистка пела в Венской государственной опере, сейчас еще один наш солист поет. Другой - в "Ковент-Гардене" много поет, кто-то в Метрополитен-опере", - продолжил он.

Художественный руководитель театра отметил, что сегодня театр открывает для себя "новые площадки" и напомнил, что недавно у "Геликон-оперы" состоялись гастроли на Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке, на котором артисты представили недавнюю премьеру - оперу Верди "Аида".