Бертман заявил, что "Нано-Опера" в 2024 году больше сконцентрирован на режиссерах из РФ

Генеральный директор и художественный руководитель "Геликон-оперы" отметил, что в профессиональном жюри конкурса, в частности, будут представлены "Астана Опера", Большой театр Беларуси, Национальный театр Белграда, Государственный академический Большой театр Узбекистана им. Алишера

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор и художественный руководитель театра Дмитрий Бертман рассказал в интервью ТАСС, что в этом году Шестой Международный конкурс молодых оперных режиссеров "Нано-Опера" в большей мере сконцентрирован на отечественных режиссерах и режиссерах из дружественных стран.

"Сейчас он [конкурс - прим. ТАСС] в большей мере сконцентрирован на отечественных режиссерах и режиссерах из дружественных стран. При этом мы также ожидаем в жюри очень известного участника из Италии, пока я не буду его называть. Конкурс действительно стал очень известным в мире, и некоторые наши партнеры, несмотря ни на что, хотят приехать", - сказал он.

По его словам, в 2024 году в профессиональном жюри конкурса, в частности, будут представлены "Астана Опера", Большой театр Беларуси, Национальный театр Белграда, Государственный академический Большой театр Узбекистана им. Алишера и многие другие.

"Геликон-опера" проводит конкурс совместно с правительством Москвы и столичным департаментом культуры. Конкурс молодых оперных режиссеров пройдет в Москве в театре "Геликон-опера" с 20 по 24 мая 2024 года. До 1 апреля театр принимает заявки на участие в соревновании.