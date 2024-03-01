"Онегин" в кино, Италия в Москве и чудеса архитектуры СССР: о премьерах и выставках марта

Редактор раздела культуры ТАСС Дарья Шаталова — о том, что стоит посмотреть в театрах, кино и музеях в первый месяц весны

Знакомимся с итальянскими художниками в Пушкинском музее и с необычными проектами советских архитекторов в центре "Зотов". Заново открываем для себя пьесу "Москва — Петушки" и слушаем "колхозного Евгения Онегина" в МАМТе. В кинотеатрах смотрим драму с Венецианского фестиваля и подпеваем любимым песням из "Летучего корабля". Подробнее об этих и других событиях — в материале.

Выставки

Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко

Где: ГМИИ им. Пушкина (ул. Волхонка, 12)



Когда: с 5 марта по 26 мая

Якоб ван де Керкховен "Торговка рыбой", последняя четверть XVII века © Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Голландский натюрморт считается своеобразным эталоном, ведь благодаря мастерам из Голландии и Фландрии в XVII веке натюрморт выделился как самостоятельный жанр. Постепенно композиции из цветов, фруктов и предметов стали популярны у художников по всему миру, при этом живописцы из разных стран и регионов находили собственный подход к схожим сюжетам. "В Неаполе специализировались на цветочных натюрмортах и "рыбных уловах", в Бергамо — на изображении музыкальных инструментов, а в Риме в моде были декоративные полотна с цветами и фруктами на фоне парков", — говорят создатели выставки.

Изучением итальянских натюрмортов искусствоведы занялись лишь 100 лет назад, и до сих пор эта область недостаточно исследована. Зрителей тоже ждет множество открытий — большинство представленных художников практически не знакомы российской публике. Среди них — Джузеппе Рекко, Паоло Порпора, Микеланджело дель Кампидольо, Франческо Нолетти и др. Центральное место в экспозиции занимает картина Джузеппе Арчимбольдо — мастера, который прославился портретами, "сложенными" из фруктов и овощей.

Великолепные очевидцы

Где: Новая Третьяковка (Крымский Вал, 10)



Когда: с 28 февраля по 25 августа

Выставка "Великолепные очевидцы" © Иван Новиков-Двинский/ Третьяковская галерея

Необычная выставка, героями которой стали люди искусства первой трети XX века: Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Андрей Белый, Всеволод Мейерхольд, Владимир Маяковский, Николай Гумилев и многие другие. Всего представлено около 70 произведений, большинство из них — графические портреты 1910–1930-х годов. Есть и автопортреты: можно узнать, в каком образе художники представляли себя сами, и сравнить с тем, как видели их коллеги. Впечатляет и разнообразие техник — от шаржей и быстрых набросков карандашом до тщательно проработанных картин.

Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников

Где: Музей "Новый Иерусалим" (Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1)



Когда: с 29 февраля по 28 июля

Выставка "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников" © Арман Тадевосян/ Пресс-служба музея "Новый Иерусалим"

"Не ждали", "Иван Грозный убивает своего сына", "Бурлаки на Волге" и другие картины Ильи Репина многим знакомы еще со школы, где они являлись своего рода артефактами, по которым можно написать сочинение или познакомиться с историей. Но для учеников самого Репина они были живым материалом — наглядным пособием по мастерству. К 180-летию со дня рождения художника "Новый Иерусалим" подготовил выставку, в фокусе которой не хрестоматийные полотна, а творческие поиски и становление одного из самых известных русских живописцев. А также его взаимоотношения с преемниками — Валентином Серовым, Борисом Кустодиевым, Исааком Бродским, Игорем Грабарем, Зинаидой Серебряковой и другими художниками, которые в разные годы учились у мастера. В экспозицию вошли 110 работ.

Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие

Где: Еврейский музей и центр толерантности (ул. Образцова, 11 стр. 1а)



Когда: с 6 марта по 9 июня

В начале XX века случился расцвет еврейской культуры: появилась плеяда художников-модернистов, имена которых сегодня знают во всем мире, — Марк Шагал, Натан Альтман, Эль Лисицкий, Роберт Фальк, Давид Штеренберг и другие. Повлияли они на развитие не только национального искусства, но также и в целом советского: после отмены черты оседлости многие из них перебрались в Москву, Петроград и оказались в эпицентре культурной жизни.

В экспозиции, рассказывающей о феномене еврейского модернизма и художественных экспериментах, представлено более 100 живописных и графических работ. А еще кураторы реконструировали выставку 1922 года "Культур-Лига": по их мнению, она была высшей точкой развития авангарда в еврейском искусстве.

Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937

Где: Центр "Зотов" (ул. Ходынская, 2 стр.1)



Когда: с 6 марта по 14 июля

Владимир Гринберг "Школа на проспекте Стачек", 1934 год. Из Собрания Романа Бабичева © Пресс-служба Центра "Зотов"

Масштабная выставка-исследование насчитывает свыше 500 экспонатов: через них ведется подробный рассказ о том, как в СССР возник и вышел на первый план конструктивизм. После революции создавался образ "нового человека", и ему были необходимы новые пространства — функциональные, эргономичные и визуально не похожие на те, что были прежде. Конструктивисты разрабатывали здания, в которых человек мог бы счастливо жить и эффективно работать. Так появлялись дома-коммуны, фабрики-кухни и другие знаковые для того периода сооружения.

Выставка в "Зотове" знакомит с реализованными и оставшимися лишь на бумаге проектами братьев Весниных, Моисея Гинзбурга, Ивана Леонидова, Якова Чернихова, Эль Лисицкого, Ильи Голосова, Александра Никольского и других архитекторов. Особое внимание уделено тому, как конструктивисты на самом деле пытались улучшить жизнь советских людей.

Театр

"Петушки"

Где: Пространство "Внутри" (ул. Казакова, 8 стр. 3)



Когда: 27 и 28 марта

Спектакль "Петушки" © Ира Полярная/ Пресс-служба пространства "Внутри"

К 50-летию поэмы Венедикта Ерофеева "Москва — Петушки" режиссер Савва Савельев поставил спектакль-рефлексию по ее мотивам. Главного героя зовут не Венечка, а Сережа (Александр Горчилин): час за часом его электричку до Петушков откладывают, поэтому мужчине приходится познакомиться с другими обитателями зала ожидания Курского вокзала. Постепенно к беседе подключаются актриса-дачница (Ирина Выборнова), подросток (Анастасия Лебедева) и врач (Сергей Муравьев) — у каждого из персонажей есть истории, которыми они решают поделиться. Получилась камерная, уютная, временами смешная постановка с ностальгическим оттенком — такая, что просмотр спектакля можно сравнить с сеансом коллективной психотерапии, ведь у зрителей получится заглянуть не только в прошлое, но и вглубь себя.

"Без сна"

Где: МТЮЗ, Сцена "Игры во флигеле" (Мамоновский пер., 8 стр.1)



Когда: 10 и 27 марта

Современного автора Юна Фоссе называют самым значимым драматургом Норвегии после Ибсена — в прошлом году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Сергей Тонышев обратился к его прозе и поставил спектакль по мотивам романа-эпопеи "Трилогия". Зрители перенесутся в мрачную норвежскую деревушку начала ХХ века, где двое бедных молодых влюбленных пытаются построить свое счастье. В поисках заработка им приходится покинуть родные края и отправиться в город, но постепенно становится ясно, что за спиной у них остались страшные тайны. "В аннотации к роману есть такие слова: "…притча о любви, преступлении, музыке и смерти", — я думаю, это очень точное описание. В спектакле все это есть. Мы расскажем историю любви, которая проходит через невероятные испытания, передается от одного поколения к другому и, несмотря ни на что, продолжает жить", — говорит режиссер.

"Совершенно невероятное событие"

Где: "Мастерская Петра Фоменко", Новая сцена (наб. Тараса Шевченко, 29)



Когда: 5, 15, 21 и 26 марта

Спектакль "Совершенно невероятное событие" © Людмила Коневцева/ Пресс-служба театра "Мастерская Петра Фоменко"

Спектакль Евгения Каменьковича по пьесе Николая Гоголя "Женитьба". Считается, что это произведение было одной из первых русских бытовых комедией — юмора в ней предостаточно, причем актуальности он не потерял. Сюжет строится вокруг сватовства — сразу несколько женихов рассчитывают получить руку и сердце Агафьи Тихоновны, но в итоге все они оказываются не готовы к женитьбе, а предсвадебные хлопоты оборачиваются неразберихой и чередой нелепых ситуаций. В ролях — Ольга Бодрова, Мадлен Джабраилова, Юрий Буторин, Иван Вакуленко, Борис Яновский и другие "фоменки".

"Чагин"

Где: "Современник", Другая сцена (Чистопрудный б-р, 17 стр.1)



Когда: 8, 17 и 18 марта

"Современник" не отступает от линии, заданной еще Галиной Волчек, и продолжает ставить спектакли по актуальным произведениям. Среди премьер — "Чагин" по мотивам одноименного романа Евгения Водолазкина, за который писатель был награжден премией "Большая книга" в 2023 году. На первый взгляд, главный герой Исидор Чагин — обычный сотрудник архива, но он обладает необычным даром: у него феноменальная память. С детальной точностью мужчина может запомнить абсолютно любые тексты, но эта способность становится для него испытанием, ведь Чагин совершенно не умеет забывать.

"Не только любовь"

Где: МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (ул. Б. Дмитровка, 17)



Когда: 6, 7 и 8 марта

Спектакль "Не только любовь" © Пресс-служба МАМТ

"Пишу колхозного "Евгения Онегина", — говорил композитор Родион Щедрин о работе над своей первой оперой "Не только любовь". Либретто было создано по мотивам рассказов Сергея Антонова — писателя, по произведениям которого сняты фильмы "Дело было в Пенькове" и "Полеты во сне и наяву". События оперы происходят в советской деревне спустя 10 лет после окончания Великой Отечественной войны. Главная героиня, председатель колхоза Варвара Васильевна, стоит перед выбором между чувствами к молодому парню и профессиональным долгом.

Премьера оперы, в музыке которой сочетались и лирические мотивы, и современные частушки, и напевы, состоялась в 1961 году в Большом театре. Приняли ее холодно: Щедрин считал причиной провала то, что его произведение опередило свое время. Режиссер Евгений Писарев, дирижер Феликс Коробов и художник-постановщик Максим Обрезков создали спектакль, эстетика которого полностью соответствует эпохе 1950-х годов.

Кино

"Фрау"

В кинотеатрах с 14 марта

Кадр из фильма "Фрау" © Кинокомпания Пионер

Любовь Мульменко, сценарист фильма "Купе номер 6", взявшего в 2021 году гран-при Каннского фестиваля, сняла романтическую драму о рыцарстве в наши дни — смешную и грустную одновременно. Ваня (Вадик Королев) — странноватый молодой человек с куртуазными замашками: всех женщин он называет "фрау", вместо шпаги у него топорик, да и обитает он не при дворе короля Артура, а в Перми, в магазине "Охотник и рыболов". Еще он мечтает встретить свою даму сердца, и вскоре ей оказывается фрау Кристина (Лиза Янковская) — балерина местного театра. В своей необычной манере Ваня начинает ухаживать за ней.

"Долгожданный рассвет"

В кинотеатрах с 29 февраля

Драму в стиле "ретро" снял итальянский режиссер Саверио Костанцо, ее премьера состоялась осенью 2023-го на Венецианском фестивале. Действия разворачиваются в 1950-х годах: по сюжету в пригороде Рима, на студии Cinecitta, проходят съемки американского фильма. Для местных жителей это праздник, многие хотят попасть в кино хотя бы в качестве массовки. Приходит на пробы и скромная девушка по имени Мимоза (Ребекка Антоначчи): съемочная площадка дает шанс отвлечься от трудностей в личной жизни — она помолвлена с мужчиной, которого не любит. Постепенно героиню все сильнее затягивает мир голливудского кино, а ее мечты и страхи переплетаются. Также в фильме снялись Лили Джеймс ("Война и мир", "Все о Еве"), Уиллем Дефо ("Человек-улыбка"), Альба Рорвахер ("Счастливый Лазарь") и Джо Кири ("Очень странные дела").

"Онегин"

В кинотеатрах с 7 марта

Кадр из фильма "Онегин" © Атмосфера Кино

Сарик Андреасян ("Гудбай, Америка", "Жизнь по вызову") экранизировал самый известный русский роман в стихах. К литературному материалу он подошел бережно — герои цитируют пушкинские строки, носят костюмы, соответствующие эпохе, большая часть съемок проходила на натурных локациях в Москве и Петербурге, в том числе и тех, где бывал сам Пушкин. Онегина сыграл Виктор Добронравов. "Я впервые в жизни готовился к роли 10 лет, потому что в театре Вахтангова в 2013 году мы выпустили спектакль Римаса Туминаса "Евгений Онегин", с которым мы объехали весь мир с большим успехом. И я пустил корни, как говорится, в этот материал уже давно, но кино — это совсем другой мир, и тот характер, который есть в этом фильме, — он очень сильно отличается от того, что есть в театре", — рассказал о своей работе актер. В роли Татьяны — Лиза Моряк ("Сны"), Ленского сыграл Денис Прытков ("Капельник"). Также в фильме снялись Владимир Вдовиченков, Алена Хмельницкая, Александр Яцко, Ольга Тумайкина и др.

"Лето. Нулевые"

В кинотеатрах с 21 марта

Кадр из фильма "Лето. Нулевые" © Кинопрокатная компания Russian World Vision

Режиссер Сергей Илютин дебютирует в полнометражном кино с ностальгической комедией о том, каково быть подростком в середине 2000-х. События происходят в маленьком городе на Волге. Для главного героя Саши наступает пятнадцатое лето: он еще ребенок, поэтому продолжает дурачиться с друзьями на речке и ходить в местный игровой клуб; в то же время он уже чувствует себя взрослым — пытается сам заработать первые деньги, решить свои и чужие проблемы и, конечно, встретить любовь. Вечеринки под песни "Зверей" и мечты о покорении Москвы прилагаются. В ролях — Тимофей Кочнев ("Пищеблок-2", "Папины дочки. Новые"), Анна Котова, Роман Маякин, Ольга Лапшина, Денис Шведов и множество начинающих актеров.

"Летучий корабль"

В кинотеатрах с 21 марта

Вслед за сказками "По щучьему велению" (2023) и "Бременские музыканты" (2023) выходит еще одна, режиссером которой выступил Илья Учитель. Картина создана по мотивам одноименного советского мультфильма, но сюжет немного изменился: царь хочет выдать замуж свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) не за пожилого и жадного боярина Полкана (Федор Добронравов), а за симпатичного царевича Поля (Андрей Бурковский) — богатого наследника с заграничным лоском. Только вот Забава влюблена в простого и искреннего матроса Ивана (Александр Метелкин), который собирается ради царевны построить летучий корабль. В роли Водяного — Сергей Гармаш. Также в фэнтези снялись Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Анна Уколова и другие. Кстати, прозвучат и любимые многими песни Дунаевского и Энтина: "А я не хочу по расчету", "Ах, если бы сбылась моя мечта", частушки Бабок-Ежек и др.

Дарья Шаталова