Феерия из прошлого и Ирина Муравьева на оперной сцене. О "Снегурочке" в Большом театре

Николай Римский-Корсаков называл оперу "Снегурочка" одним из своих самых любимых сочинений. Казалось бы, самое время включить ее в афишу — в этом году исполняется 180 лет со дня рождения композитора, однако Большой театр сделал неожиданный ход: зрители увидят "Снегурочку" с музыкой Петра Чайковского. Жанр новой постановки обозначен как весенняя сказка, подготовили ее в коллаборации с Малым театром, большинство центральных персонажей, в том числе и заглавная героиня, не поют, зато играют на сцене Ирина Муравьева, Владимир Носик и другие мастера комедии и драмы. Рассказываем, как появился этот спектакль и чего от него ожидать.

Прежде всего стоит отметить, что "Снегурочка" на музыку Чайковского — вовсе не находка наших современников, не новодел, а самый что ни на есть оригинал. Появилась она на несколько лет раньше, чем знаменитая "Снегурочка" Римского-Корсакова, а именно в 1873 году, когда Островский и Чайковский фактически в соавторстве создали эту музыкальную сказку. В тот год Малый театр был закрыт на ремонт, поэтому его актеры временно работали в здании Большого. Дирекция императорских театров предложила подготовить спектакль-феерию и занять в нем все три труппы — оперную, балетную и драматическую, а также хор и оркестр.

Текст пьесы поручили написать Александру Островскому, музыку — молодому Петру Чайковскому. Оба работали очень увлеченно, придумывая вокальные и танцевальные номера, соединяя оперу и драму. Уже весной 1873-го на сцене Большого состоялась премьера, однако зрители и критики новаторскую постановку приняли холодно — видимо, не готовы были театралы XIX века к встрече с синтетическим жанром. Гораздо больший успех ждал традиционную оперу "Снегурочка" Римского-Корсакова, премьера которой состоялась в 1882 году.

За полтора века публика повидала многое, и мультижанровыми постановками ее не напугать, поэтому Большой театр решил дать "Снегурочке" Чайковского второй шанс (тем более, были два повода — 150 лет со дня премьеры и 200 лет со дня рождения Александра Островского). Чтобы в полной мере восстановить замысел, пригласили к сотворчеству Малый театр. За постановку взялся Алексей Дубровский (назначенный после смерти Юрия Соломина главным режиссером). "Эта история была абсолютно согласована и благословлена Юрием Мефодьевичем. Конечно, он был в курсе этой постановки и всячески поддерживал эту идею. Его отношение к Александру Островскому и Петру Чайковскому даже обсуждать нечего — это те опоры, на которых стоит Малый театр и вообще наша культура", — поделился Дубровский.

Нашей задачей было прежде всего создать такую игровую среду, где бы и солисты оперы, и драматические артисты, и замечательный хор Большого театра, и прекрасный миманс, и даже открою секрет — у нас есть три артиста цирка, — все они вошли во взаимодействие. Чтобы не было параллельного существования, чтобы существование было общим Алексей Дубровский

Понравилось это предложение и самим актерам. "С моей точки зрения, надо просто поклониться и сказать большое спасибо тем людям, которым пришла эта идея, — восстановить "Снегурочку" Островского вместе с Чайковским. Это замечательно, и тем более что соединились два коллектива, которые когда-то были единым, — Малый и Большой театры", — сказал народный артист, корифей Малого театра Владимир Носик, который в новом спектакле играет бобыля Бакулу.

Сказка с грустным концом

Действие пьесы разворачивается в доисторические времена в сказочной стране берендеев. Ярило-солнце дает земле мало тепла и света — божество злится, потому что 15 лет назад у Весны-Красны и Деда Мороза родилась дочь Снегурочка. Она провела всю жизнь в лесу, но слышала песни пастуха Леля, видела девушек, собирающих ягоды, и теперь тоже мечтает жить среди людей. Скрепя сердце Весна и Мороз отпускают дочку в слободку берендеев, где ее принимают за сироту и берут к себе жить бездетные бедные крестьяне — Бакула и его жена Бобылиха.

Появление Снегурочки производит переполох: ее холодная и чистая красота поражает местных парней, царя Берендея и даже расстраивает чужую свадьбу. Однако сама героиня не знает, что такое любовь. Она уговаривает Весну наградить ее этим чувством, и матери приходится согласиться. Как только Снегурочка влюбляется в Мизгиря и сообщает об этом берендеям, она погибает под лучами солнца.

Главную роль в постановке играет совсем юная Анастасия Ермошина, студентка третьего курса ВТУ им. Щепкина. Кажется удивительным, но заглавная героиня весенней сказки осталась без песен: если арии Снегурочки, написанные Римским-Корсаковым, стали хрестоматийными, то Чайковский их не предусмотрел. Возможно, этим решением композитор и драматург хотели подчеркнуть, что для Снегурки песни — это мечта, в том числе за которой она идет в мир людей, недаром ее увлекли в слободку именно напевы пастуха. К тому же вокала лишена и ее мать, Весна-Красна (Ольга Абрамова) — тоже довольно романтическая натура, которая на сцену спускается на цветочных качелях в пышном красном платье. За пение в их семье отвечает только Мороз, чью партию исполнил солист Большого театра Константин Артемьев.

Больше всего вокального материала досталось Лелю, в образе мальчика-пастуха появилась солистка оперы Алина Черташ. "Любая травести-партия требует особой подготовки, тщательной: это поиск пластики, поиск особенных корректировок силуэта — спасибо нашему художнику, вместе мы искали, как можно скорректировать силуэт, добавить плечей, деталей в костюме, которые подчеркнут мужественность. И это поиск интонаций, поиск голоса иногда — на это все уходит много времени, но это безумно интересно", — рассказала певица. По сюжету пастух привлекает Снегурочку, но за "пригоженьким и миленьким" образом скрывается довольно скверный характер: Лель отвергает дочку Мороза и на ее глазах крутит роман с Купавой.

Румяная и кокетливая Купава, ярко сыгранная артисткой Малого театра Алиной Колесниковой, тоже героиня непростой судьбы: богатый и успешный Мизгирь (Андрей Чубченко) собирался жениться на ней, но, увидев Снегурочку, бросил свою невесту. С тех пор некогда подружки считают друг друга разлучницами, причем разобраться в ситуации помогает сам царь Берендей (Михаил Филиппов).

Сложился на сцене и еще один дуэт — Владимир Носик и Ирина Муравьева. Звезда советских фильмов сыграла в спектакле Бобылиху — бойкую и сварливую крестьянку, чей образ получился комедийным и несколько карикатурным. Ее героиня из всего пытается извлечь выгоду и, ничего по сути не имея, не устает напоминать о собственной гордости и значимости. Еще она кокетничает, слегка пританцовывает и искренне радуется, что у ее приемной дочки нарисовался обеспеченный жених. Зал жадно ловил реплики Бобылихи, смеялся и радовался актерским находкам Ирины Муравьевой, а она веселила и за пределами сцены. "30 лет тому назад, когда я перешла в Малый театр, а до этого я побывала в трех театрах, меня кто-то спросил: "Слушай, а где ты сейчас работаешь?" Я говорю: "Сейчас я работаю в Малом, но моя цель — Большой". Шутка имела колоссальный успех, я в течение 30 лет периодически шутила на эту тему, и вот круг замкнулся, я здесь, у меня нет цели, я не знаю, что мне делать дальше", — иронизировала актриса в беседе с журналистами накануне прогона.

Драматические артисты из Малого театра играют драматические сцены, небольшие. Большой театр поет и танцует, хоры голосят. Это все вместе называется "Снегурочка", поставленная 150 лет назад Ирина Муравьева

"Хоры" в постановке действительно "голосят" — им отведено довольно много музыки и времени. Особенно эффектными получились две сцены с их участием. В одной из них зрители увидят празднование Масленицы: распевами сопровождаются народные игры и танцы скоморохов, в разгар веселья появляется чучело на ходулях — настолько высокое, что весь зал затих, боясь, что артист внутри (или артисты?) закружится в хороводах и оступится. Другая завораживающая сцена — встреча Снегурочки с Весной на озере, где артисты хора перевоплощаются в сверкающие цветы, а их силуэты отражаются на прозрачном "ледяном" полу.

Как живут берендеи

Постановка идет на Новой сцене Большого театра. Оформление у спектакля довольно сдержанное — минималистичные декорации меняются неоднократно, при этом ни лубочные картинки, ни традиционные орнаменты эту сказку не обрамляют. Своды дворца, крыши и стены избушек складываются из зависших в воздухе больших стеклянных трубок — прозрачных и цветных. Когда занавес только открылся, они навеяли мысли о гигантском хрустальном органе, а еще о памятнике композитору Яну Сибелиусу в Хельсинки — похож по форме и тоже символизирует журчание ручьев в музыке.

"Для меня самое главное было передать поэтику и хрустальность музыки Чайковского и лирику Островского, это было очень важно. Поэтому в сценографии есть хрусталь", — говорит художник-постановщик Мария Утробина. Временами трубки напоминают то свирели, то нависшие копья — фантазии есть где разгуляться.

С почти научным подходом Утробина работала над костюмами птиц, чьи танцы в исполнении артистов миманса можно увидеть в первом действии. По словам художницы, им с режиссером пришлось погрузиться в орнитологию, чтобы разработать наряды для совы, журавля, жаворонков, грачей и прочих пернатых, которых упоминал Островский. В спектакле играют, танцуют и поют около 100 человек — для них сшили примерно 700 костюмов.

Постановка получилась зрелищной — много массовых сцен, много хореографических номеров, много аттракционов. На нее можно смело идти с детьми, но и взрослым встреча со знаменитыми артистами подарит много теплых эмоций. Сложной судьбы музыка Чайковского вновь впечатляет своей красотой и гармоничностью: некие "щелкунчиковские" интонации в увертюре постепенно перерастают то в плясовую "Камаринскую", то в берущие за душу практически народные распевы. Насыщенность музыкального материала отмечает и дирижер-постановщик Иван Никифорчин: "Это ранний опус, это молодой Чайковский, которому 33 года, и, скорее всего, главные сочинения жизни его творческой будут еще впереди. Но тем увлекательнее, тем удивительнее наблюдать за тем, как он уже в этом сочинении дает все те направления, дает все те тембровые соединения, дает определенные лейтмотивы и тембры, которые будут развиваться и будут сопровождать его". Также дирижер обратил внимание, что "Снегурочка" Чайковского — "совершенно обособленное, самостоятельное, действительно удивительное сочинение", которое не стоит сравнивать со "Снегурочкой" Римского-Корсакова, так как написаны они в разных жанрах.

"Конечно, на слуху у всех, и у нас в том числе, в памяти звучит всегда музыка Римского-Корсакова, требовалось время на перестройку, — говорит Алина Черташ. — Но мы очень долго готовились к тому, чтобы эта музыка вошла в наше нутро, вошла в наше естество, чтобы мы ее все вместе полюбили, привыкли к ней. И я думаю, что наше прочтение этой музыки не оставит равнодушным".

"Самое главное, что это будет очень традиционный и понятный зрителю спектакль. Он придет, и он будет наслаждаться тем зрелищем, которое увидит, — голосами, хором, музыкой, драматическими актерами, балетом, танцами. Вот это для меня как для человека, который работает для зрителя, очень важно, — добавил Владимир Носик. — Как сказал Щепкин, театр — это храм: или священнодействуй, или убирайся вон. По-моему, мы здесь старались священнодействовать для того, чтобы зритель, выйдя из зала, когда закончится постановка, душой был крепок, чтобы у него на душе было приятное ощущение".

Дарья Шаталова