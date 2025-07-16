В Москве прошел спецпоказ фильма "Союз" - "Аполлон". Сила притяжения"

Он приурочен к 50-летию стыковки на околоземной орбите над Эльбой советского и американского космических кораблей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма "Союз" - "Аполлон". Сила притяжения" прошел в кинотеатре "Художественный", передает корреспондент ТАСС. Показ приурочен к 50-летию стыковки на околоземной орбите над Эльбой советского и американского космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон" 17 июля 1975 года.

"Событие происходило в разгар холодной войны СССР и США. Уникальный международный проект стал важным шагом навстречу друг другу двух ядерных держав, а дружеское рукопожатие капитанов экипажей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда в космосе внушало надежду на потепление политического климата на Земле", - рассказали организаторы показа.

В фильме иОнспользованы кадры документальной кинохроники и воспоминания участников тех исторических событий: летчика-космонавта СССР и РФ, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Алексея Леонова и генерал-лейтенанта авиации, летчика-испытателя, астронавта NASA Томаса Стаффорда.

ТАСС - официальный информационный партнер.