Мишустин поздравил композитора Рыбникова с 80-летием

Премьер-министр отметил уникальность его музыкального таланта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 80-летием композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова, отметив уникальность его музыкального таланта.

"Вы - гениальный композитор, которого по праву считают современным классиком. Уникальный музыкальный дар, смелость фантазии, способность работать в самых разных формах и жанрах воплотились в мелодиях к кинофильмам и спектаклям, в рок-операх, симфониях, хоровых и камерных произведениях", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин также отметил искренность, мелодичность и неповторимость интонаций в композициях Рыбникова.

Алексей Рыбников - советский и российский композитор, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ и премии президента. Занимает пост художественного руководителя Центра исполнительских искусств на Добрынинской. Является автором музыки к культовым рок-операм "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", прославившим "Ленком Марка Захарова". Композитор написал саундтреки к фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Усатый нянь", "Вам и не снилось", "Про Красную Шапочку", "Приключения Буратино" и десяткам других.