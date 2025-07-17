"Завтра была война" (1987)

Экранизация повести Бориса Васильева стала дипломной работой режиссера — и сразу принесла ему славу. Возможно, черно-белый фильм о сталинских репрессиях в те годы попал в нерв зрителя. А может быть, все дело в игре актеров.

Вера Алентова играет в нем Валендру, учительницу, которая на предложение повесить в школе зеркала ехидничает: "Кокоток растить будем?" "Нет, женщин", — отвечает ей новый директор школы (Сергей Никоненко), вместе с учениками поющий под гармонь. Нина Русланова здесь — железная коммунистка, товарищ Полякова. А в центре истории — школьники, 9 "Б": убежденная комсомолка Искра Полякова, ее подруга Зина, у которой в голове мальчики и свидания, и Вика Люберецкая, отец которой попадает под каток репрессий. Вика отказывается отречься от отца — и в результате заканчивает жизнь самоубийством. Одна из самых ярких сцен в ленте — Искра (Ирина Чериченко), читающая на могиле подруги "До свиданья, друг мой, до свиданья!" Сергея Есенина.

В самом конце одна из героинь скажет: "Просто 1940 год високосный, поэтому он тяжелый, а следующий будет лучше". Это "завтра" принесло войну — и в финале рассказывается, как 9 "Б" помогал стране бороться с фашистами.

"Воры в законе" (1988)

Юрий Кара выступил здесь не только режиссером, но и автором сценария. Криминальная драма снята по мотивам рассказов Фазиля Искандера. В Советском Союзе это был первый фильм, где подробно была показана организованная преступность в стране. Необычную для себя роль криминального авторитета сыграл Валентин Гафт. Критикам лента не понравилась — но ее посмотрели почти 40 млн зрителей за год.

"Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" (1989)

После успеха своего первого большого фильма режиссер снова обратился к той же теме. А после работы над вторым фильмом вновь взялся за творчество Фазиля Искандера — на этот раз новеллы "Пиры Валтасара" из романа "Сандро из Чегема". Кстати, писатель сам создал сценарий к ленте.

Экранизация снова стилизована под 30-е годы. Почти весь фильм зритель наблюдает пир, устроенный для товарища Сталина в Абхазской АССР. Звучат тосты, танцуют артисты. А после пира эти артисты начинают пропадать. Зрители увидели фильм только после распада СССР.

"Мастер и Маргарита" (1994)

И снова экранизация — на этот раз великого романа Михаила Булгакова. Сценарий режиссер снова написал сам. Фильм был снят — и не выходил в прокат до 2011 года из-за разногласий с продюсерами. В ролях — звезды нашего кино: Анастасия Вертинская (Маргарита), Виктор Раков (Мастер), Валентин Гафт (Воланд), Сергей Гармаш (Иван Бездомный) и многие другие.

В ленте Юрия Кары нет некоторых моментов, которые любят читатели книги. И, наверное, нет ни одной экранизации этого романа, которая нравилась бы всем — его каждый представляет настолько по-своему, что непременно оказывается чем-то недовольным. Да и переложить на экран такое множество сюжетных линий тоже непросто. Но тем интересней может быть смотреть разные варианты.

Бэлла Волкова