Президент России отметил самобытный и щедрый талант режиссера

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары, отметив его самобытный и щедрый талант.

"Ушел из жизни выдающийся режиссер и сценарист, один из признанных корифеев отечественного кинематографа. Самобытный и щедрый талант, творческая смелость, умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени, снискали ему искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Светлая память о режиссере навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, всех почитателей его дарования, добавил Путин.

Юрий Кара родился в 1954 году, в 1982 году поступил во ВГИК. Первый успех режиссеру принесла его дипломная работа - экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987). В 1988 году Кара представил драму "Воры в законе" по мотивам новелл Фазиля Искандера.

В 1991 году приступил к работе над экранизацией романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Исполнителями заглавных ролей были Виктор Раков и Анастасия Вертинская. В последующие годы снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я - кукла" (2001), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2009), сериал "Звезда эпохи" (2005). Последней его работой стала биографическая драма "Главный" об основоположнике отечественной космонавтики Сергее Королеве (2015). Большинство фильмов кинематографист снял по собственным сценариям. Кара также преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.