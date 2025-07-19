Ливанов: душа актера не подлежит оцифровке

Народный артист РСФСР рассказал также о надписи, сделанной актером Константином Станиславским его отцу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР актер, режиссер и писатель Василий Ливанов, которому 19 июля исполнилось 90 лет, уверен, что душа актера не может быть передана цифровыми средствами. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Душа актера не подлежит оцифровке", - отметил артист, отвечая на вопрос о создании цифровой версии самого себя.

Ливанов рассказал также о надписи, сделанной актером, режиссером, педагогом и театральным теоретиком Константином Станиславским его отцу народному артисту СССР советскому актеру и театральному режиссеру Борису Ливанову в 1936 году: "Берегите тайну русского артиста". "Именно в этой тайне кроется сила перевоплощения, внутренняя энергетика", - подчеркивает юбиляр.