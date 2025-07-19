Артист также подчеркнул, что его идеалы за долгие годы не изменились

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР актер, режиссер и писатель Василий Ливанов, которому 19 июля исполнилось 90 лет, сказал, что одним из главных жизненных ориентиров для него остаются христианские заповеди. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"[Мои правила жизни] - стараться жить по заповедям Христа, не делить время на лучшее и худшее", - сказал артист. Он также поделился наставлением, которое запомнил с юности. "Живи вместе со временем, не спеши - беду нагонишь, и не отставай - беда нагонит", - привел он слова старого плотника, сказанные ему в раннем возрасте.

Артист также подчеркнул, что его идеалы за долгие годы не изменились. "[Мои идеалы] - вера в Бога, любовь к моей Родине, а значит, и к семье, друзьям, моей профессии в искусстве", - заключил он.

Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Актер снялся в более чем 40 фильмах, среди них - "Коллеги" по повести Василия Аксенова (1962), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Ярославна, королева Франции" (1978). Известность не только в СССР, но и во всем мире Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986).