Навязывать школьникам музыкальный материал нецелесообразно, отметил артист

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Формируя школьную программу по музыке, важно учитывать не только воспитательные цели, но и интересы самих учащихся. Такое мнение выразил ТАСС народный артист России Олег Газманов.

"Важно учитывать желание самих детей. Я могу сказать, что у нас масса артистов, у которых интересные и важные песни. Могу перечислить: Сергей Трофимов, Shaman, Дмитрий Маликов и другие. Есть много певцов, достойных этого, но тут нужно понимать, что мы хотим, каких граждан мы воспитываем", - заявил он.

Газманов подчеркнул, что навязывать школьникам музыкальный материал нецелесообразно - гораздо эффективнее вызывать у них интерес через подход к подаче. "Можно пойти простым путем и навязать песни юному поколению, а можно сделать так, чтобы было интересно. Я, например, очень счастлив и рад, что мои песни, написанные для взрослых, обожают дети", - отметил певец.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области и мог стать инженером: он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, занимался наукой и ходил на судах в море. Но решил посвятить жизнь музыке - второе образование будущий народный артист РФ получил в Калининградском музыкальном училище.

Творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к артисту в 1987 году с песней "Люси", которую он спел с сыном Родионом. Песни Газманова исполняют многие звезды отечественной эстрады: Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов и другие. Сегодня артисту исполняется 74 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.