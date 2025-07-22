240 лет назад в Останкине открылся удивительный дворец-театр — с трансформирующейся сценой, зрительным залом в несколько ярусов, машинным цехом, гримерками и колоннадой. На сегодня это единственный сохранившийся в России деревянный театр XVIII века. Принадлежал он графу Николаю Шереметеву — одному из самых богатых и влиятельных людей Российской империи, главной страстью которого было искусство. Шереметев нанимал педагогов из Европы, чтобы обучить своих крестьян балету, опере и драме. В его крепостной труппе играло более 100 человек. Среди них Шереметев нашел себе и жену — дочь кузнеца, актрису Прасковью Жемчугову. История об останкинской Золушке закончилась трагично: побыв графиней всего два года, Прасковья скоропостижно умерла. Оставшиеся шесть лет своей жизни Шереметев посвятил благотворительности, труппу распустил, а в самом Останкине перестал появляться.

Уже в те годы смерть Жемчуговой и само имение стали обрастать мифами — якобы гибель Прасковье предсказала ведьма, а земля, на которой стоит дворец-театр, проклята. В наше время городскими легендами окружена и выросшая рядом Останкинская башня — многие слышали, будто бы ее построили на месте кладбища, а в самом телецентре можно столкнуться с паранормальными явлениями. Вспоминаем страшные истории, связанные с Останкиным, и разбираемся, где они берут корни.

Кладбищенские земли

Большинство мифов и легенд породило само название местности. Существует несколько мнений, почему район (бывший до революции 1917 года селом) называется Останкино. Археологи утверждают, что в X–XIII веках на этой территории располагались курганные могильники. За этот факт ухватились сторонники версии, что название произошло от слова "останки" — якобы первопоселенцы их обнаружили. От мистиков можно услышать, что в древние времена здесь и вовсе располагалось языческое капище, на котором совершались жертвоприношения, но подтверждений этому сегодня не найти.

Некоторые горожане и даже экскурсоводы считают, что район стоит на костях, вспоминая, что несколько столетий назад здесь находилось кладбище. Оно появилось в XVII веке и было протестантским. С середины XVIII века — как раз в эпоху Шереметевых — погост разросся и стал общегородским. Хоронили на нем уже не иноверцев, а бедняков и тех, кто умер "дурной смертью". Дело в том, что неподалеку в 1746 году открылся "Убогий дом" — морг, в который со всего города привозили неопознанные трупы. Без гробов и крестов здесь закапывали преступников и самоубийц, а с 1771-го — еще и жертв чумы. Вроде бы довольно весомые аргументы, чтобы считать земли "нехорошими".

Впрочем, есть одно "но". Кладбище, получившее название Лазаревское, действительно существовало — до 1930-х годов XX века (в советское время на его месте построили детский парк "Фестивальный"). Только находилось оно в соседней Марьиной Роще — до дворца-театра и Останкинской башни пешком идти не меньше 40 минут. Учитывая это, сложно сказать, что телецентр стоит на костях. Хотя позади него есть еще одно кладбище — Останкинское (но оно было основано только в 1888-м, получило название от села, и никакие жуткие байки с ним не связаны).

Советский москвовед Петр Сытин предлагал менее пугающую историю происхождения названия села и района. Он считал, что Останкино образовано от слова "останок", что означает "родовой кусок, остаток, имение, полученное в наследство".

Вид на усадьбу Останкино, 1833 год © Fine Art Images/ Heritage Images/ Getty Images

Парадокс в том, что обе эти версии краеведы не признают состоятельными потому, что изначально — еще в XVI веке — село упоминалось как Осташково, а не Останкино. "Вполне возможно, что названием деревни Осташково стало имя никому теперь не известного первопоселенца по имени Остан или Осташ", — считают авторы книги "Топонимия Москвы" Галина Смолицкая и Михаил Горбаневский.

Призрак колдуньи

Главный персонаж останкинского фольклора — Агафья, старуха в черном. В местных легендах она фигурирует еще со времен Ивана Грозного — якобы тогда ее впервые здесь увидели. Согласно поверью, она явилась первому владельцу имения — боярину Алексею Сатину, запретила ему тревожить землю с останками и предрекла смерть, если тот ослушается. Сатин отмахнулся от юродивой, начал стройку, и пророчество вскоре сбылось: боярина казнили по приказу Ивана Грозного.

Ведьма-вещунья в черном балахоне, сгорбленная женщина в лохмотьях, знахарка с клюкой — Агафью описывают по-разному, но считается, что ее призрак появляется перед трагедиями и предрекает смерть. Возможно, именно после встречи с ней Павел I, увлекавшийся мистикой и боявшийся заговоров, начал строительство Михайловского замка. Император побывал у Шереметева в Останкине в 1797-м, и по легенде Агафья предсказала ему гибель. В том же году был заложен первый камень Михайловского замка в Петербурге. Павел I боялся смерти и требовал закончить строительство как можно скорее — он рассчитывал, что обретет в своей крепости безопасность. Однако в 1801-м император был убит в своей же спальне.

Говорят, старуха заглядывала в будущее и его сына Александра I, который приезжал в Останкино в 1801 году на спектакль в честь своего восшествия на престол. Беседовала в 1856-м и с Александром II — в некоторых источниках Агафье предписывают хрестоматийное предсказание про "красные сапожки" (под ноги императора террористы бросили бомбу, в результате чего он и погиб). Впрочем, по другой версии, Александр II знал об этом предсказании еще с детства от московского юродивого Федора.

По слухам, старуха в лохмотьях появлялась и в наше время — накануне штурма телецентра в 1993 году и крупного пожара в 2000-м.

Офелия и Актеркин пруд

Считается, что побеседовала Агафья и с Прасковьей Жемчуговой. Актриса была звездой крепостного театра — обладала звонким сопрано, играла на клавесине и арфе, знала итальянский и французский языки, появлялась в главных ролях на сцене. Сама Екатерина II была так впечатлена ее талантом, что подарила ей алмазный перстень. Александр I же дал разрешение на неравный брак между крестьянкой и графом Николаем Шереметевым. Пара обвенчалась в 1801 году.

Портрет Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой кисти Николая Аргунова, 1802 год © Fine Art Images/ Heritage Images/ Getty Images)

Светские дамы и некоторые родственники Шереметева не хотели принимать в свой круг бывшую крепостную. Прасковья надеялась, что сможет растопить их сердца эффектным появлением на сцене. По легенде, во время беременности она репетировала две роли — Офелии и Клеопатры. Как известно, в ходе пьес обе героини трагически погибают. Однажды в коридорах дворца-театра перед Жемчуговой появилась старуха со зловещим предсказанием: "Не берись сразу за две роли. В обеих ты хочешь играть покойниц, а где две покойницы на сцене — быть третьей наяву". Однако актриса продолжила учить тексты. Зрители ее в этих ролях так и не увидели: беременность и роды были сложными, у Прасковьи обострился туберкулез — в 1803-м, через несколько дней после рождения сына, она умерла.

Эта потеря была не единственной в театре. Дворцовый пруд во времена Шереметева в народе называли Актеркиным прудом. По преданию, в нем топились крепостные актрисы — одни не выдерживали конкуренции и репетиций, другие ревновали Шереметева к Жемчуговой. О мрачном прошлом сегодня и не догадаться — утки, лодки с отдыхающими и очереди к легендарной пончиковой, работающей у пруда с 1950-х.

Сама усадьба, в которой в советские годы появился музей, в последние годы закрыта на реконструкцию. По планам дворец-театр заработает в 2028 году.​​​​​​

Дарья Шаталова