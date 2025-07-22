Есть такие композиторы, за которых лучше бы искусственный интеллект сочинял музыку, отметил артист

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Олег Газманов уверен, что искусственный интеллект (ИИ) достиг такого уровня развития, на котором он может заменить композиторов. Таким мнением исполнитель поделился в интервью ТАСС.

"Искусственный интеллект внедрился не только в искусство, но и во все сферы жизни. Интересно, что два месяца назад, я на подобный вопрос осторожно отвечал: "Нет, наверное, [композиторов] не сможет заменить". А сейчас я могу сказать, что, конечно, может заменить. Более того, сейчас есть такие композиторы, за которых лучше бы искусственный интеллект сочинял музыку", - сказал он.

Вместе с тем Газманов отметил, что ИИ - лишь вспомогательный инструмент к самостоятельному творчеству: без навыков в сфере музыки, вероятнее всего, ничего не получится. "Нам надо не только не сопротивляться [внедрению ИИ], а активно этот процесс изучать. Вот раньше я говорил: "Ребята, давайте думать, что делать". Сейчас же нужно думать, креативить, а также пользоваться услугами искусственного интеллекта. Не нужно отменять это, нужно возглавить волну движения изучения ИИ", - заключил он.

Об артисте

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе в Гусеве Калининградской области и мог стать инженером: он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, занимался наукой и ходил на судах в море. Но решил посвятить жизнь музыке - второе образование будущий народный артист РФ получил в Калининградском музыкальном училище.

Творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к артисту в 1987 году с песней "Люси", которую он спел с сыном Родионом. Песни Газманова исполняют многие звезды отечественной эстрады: Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов и другие. Сегодня артисту исполняется 74 года.