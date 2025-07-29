Принимая такое решение, Италия "сама себя обворовала в культурном плане", считает председатель комитета Госдумы по культуре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отмена концерта народного артиста России Валерия Гергиева на фестивале в Казерте стала культурной потерей для Италии, зрители не простят такое решение. Такое мнение выразила ТАСС председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова ("Единая Россия").

Гергиев должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта.

"Принимая такое решение об отмене концерта, страна сама себя обворовала в культурном плане. И зрители, которые хотели прийти послушать звезду, послушать музыку от звезд мирового уровня, которых просто больше нет, конечно, никогда такое решение не простят. Может быть, даже не выскажутся вслух, но внутренне они просто никогда этого не поймут и не простят", - сказала депутат.

Она отметила, что Гергиев, несмотря на высокую занятость, нашел возможность выступить перед итальянской аудиторией.

Казакова добавила, что подобные решения свидетельствуют об искаженном подходе к культуре и отражают отношение к России в целом. "А мы, да, мы гордимся, что у нас такие звезды, и это - наши звезды. И в них нуждается весь мир. А те политики, организаторы, управленцы, которые принимают такие решения, - они просто демонстрируют жуткий непрофессионализм. Это их проблемы", - заключила парламентарий.