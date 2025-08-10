Александр Адабашьян: в моей жизни нет ни одной страницы, которую хотелось бы переписать

Про театр и кино
"Кино — это гостиница. Театр — коммуналка. В гостинице ты на время, а в коммуналке ты живешь годами", — рассказывает актер. Творческий путь Александра Адабашьяна всегда шел по нескольким параллельным дорогам — театру, кино и живописи. Выпускник Московского высшего художественно-промышленного училища (МВХПУ, ныне Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова — прим. ТАСС), он начинал как художник-постановщик и уже в 1970-х стал незаменимым соавтором визуального языка фильмов режиссера Никиты Михалкова. Несмотря на тесную связь с кинематографом, сегодня Адабашьян сдержан в оценках и отмечает, что театр ему ближе по духу.
Он объясняет это просто и образно: "Кино — это коллектив, который собирается на определенное время: все знают, зачем пришли. Поработали, может, подружились, полюбились, и разбежались. А театр — это коммуналка, там ты сидишь с людьми в одной гримерке месяцами, годами". В театре, по его словам, вырабатываются особые настроения — теплые отношения, конкуренция, привычка, усталость, все человеческое, что присуще замкнутому пространству. "Я не говорю, что театр для меня выше кино, я объясняю разницу. Сегодняшнее кино меня интересует меньше — не потому, что оно хуже, а потому, что оно мне уже не близко", — подчеркивает Адабашьян.
В его словах есть реализм мастера, который точно знает, что за каждым выбором стоит не только искусство, но и быт, психология, внутренняя совместимость. "В кино — ты гость. В театре — ты жилец. Там своя атмосфера, своя сложность, своя правда", — обращает внимание актер.
Про продюсерское кино
"Сейчас кино встроилось в ряд услуг — как "Вкусно и точка". Продюсер думает, что понравится зрителю и под это подстраивается", — отмечает Адабашьян. В беседе с ТАСС он вспоминает времена, когда во главе фильма стоял режиссер — человек, определяющий концепт, суть и настроение картины. "Раньше кино было режиссерским, сейчас — продюсерским. А это значит: во главе стоит человек, который думает не о смысле, а о том, как заработать", — делится мнением актер. По его словам, это именно то, за что он не любил американский кинематограф: "Все про деньги, все про формат, все про то, что "будут смотреть", — дополняет Адабашьян.
Художник и сценарист, участвовавший в создании таких картин, как "Раба любви" (1975 год), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977 год), "Пять вечеров" (1978 год) и других, Адабашьян говорит о подмене содержания формой. "Продюсеры теперь выбирают не только программу, но и "смыслы", как сейчас модно говорить. Только этих смыслов уже почти не видно. Осталась задача: понравиться, сделать как у всех, быть в тренде", — говорит он.
Адабашьян подчеркивает, что кино стало частью индустрии, в которой борются за внимание зрителя так же, как в фастфуде — за клиента. "Зритель должен выбирать — пойти во "Вкусно и точка" или в кино. Поэтому нужно, чтобы было "забористо", чтобы цепляло. Только меня такое кино мало интересует. Чтобы выжить, кино стало поставщиком услуг", — с иронией добавляет актер.
Про популярность и Берлиоза
Несмотря на выдающийся вклад в кинематограф как актера, художника, сценариста и режиссера, многие зрители помнят Адабашьяна по роли Михаила Берлиоза в экранизации романа "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко (2005 год). Сам актер относится к этому с улыбкой и легкой иронией: "Это уже сейчас чуть отпустило, так как картина отошла в прошлое. Сейчас чаще подходят и говорят: "Моя бабушка выросла на ваших фильмах", — рассказывает он.
Адабашьян не считает узнавание на улице чем-то изнуряющим. "Никаких негативных эмоций не испытываю, это часть профессии. Если тебя [актера] это стесняет — зачем тогда ты этим занимаешься? Есть масса других работ, где тебя никто не узнает. Например, доставка пиццы или шпалы класть — тяжелая работа, но хорошо оплачиваемая, и никто не дергает за рукав на улице", — делится мнением актер.
По словам Адабашьяна, к нему часто подходят школьники, особенно после телевизионных показов классики — "Собака Баскервилей", "Мастер и Маргарита", где играл актер. "Говорят, что знают меня, что бабушка показывала. В такие моменты я думаю: хорошо, что такие фильмы доходят до молодежи, хорошо, что их показывают. А если людям доставляет удовольствие со мной поговорить или сфотографироваться, мне ничего не стоит им сделать приятно", — отмечает Адабашьян.
Про молодежь и блогеров
Говоря о смене поколений, Александр Адабашьян не впадает в морализаторство и не стремится быть "своим" среди молодых. Он смотрит на молодежь с уважительной дистанцией, признавая различия и избегая оценок: "Трудно сказать, что лучше, что хуже — просто иначе. Старшее поколение всегда смотрит на младших с осуждением. Но ведь как ни странно, из худших детей в итоге получаются лучшие родители", — обращает внимание актер.
Он честно признает, что не хочет одеваться так же, как они, не понимает их музыку, не интересуется блогерством. И добавляет: "Это класс жизнеобщения не мой. Эти люди — бойкие, развязные, энергичные. Мне это не близко, но я их уважаю". Его не удивляет, что новое поколение живет по своим правилам. "Это нормально, прогресс и состоит в движении. Старшее поколение всегда ворчит. Просто мы видим только недостатки, а не замечаем, что они — часть движения вперед", — объясняет Адабашьян. Он вспоминает, как сам в молодости отвергал все, что считалось правильным: "В ранней молодости был нигилизм — все хотелось попробовать на зуб, проверить. Все знал лучше всех".
Про правила жизни
Александр Адабашьян не формулирует универсальные истины, его жизненные ориентиры просты. Он считает важным стараться никому не причинять неудобств и держать дистанцию, когда она уместна. "Иногда приходится общаться с неприятными людьми. Но обстоятельства бывают сильнее. И тогда задача не в том, чтобы сказать правду, а в том, чтобы не причинить вред", — рассказывает он. Актер признает, что иногда приходится выбирать не между правдой и ложью, а между искренностью и тактом: "Это не обман. Это уважение к чужой реальности и к моменту, в котором человек живет", — дополнил Адабашьян.
Про жизнь и возраст
В 1960-х Александр Адабашьян поступил в Московское художественно-промышленное училище им. Строганова, затем три года служил в ракетных войсках на Урале, а позже вошел в кинематограф — сначала как художник, потом как актер, сценарист и режиссер. Он не мечтал о сцене, не стремился к славе — просто оказался в профессии, к которой внутренне был готов. Сегодня Адабашьян говорит: "Нет, вроде ни о чем не жалею. Есть ошибки, есть несправедливости — и с моей стороны, и в мой адрес. Но ничего такого, что хотелось бы переписать", — рассказывает Адабашьян.
Он вспоминает, как в юности уже точно знал, чего хочет: "Очень рано понял, чем я буду заниматься. Мне с этим повезло. И меня с пути не свернула даже армия, наоборот, она дала многое", — делится воспоминаниями с ТАСС актер.
Когда его спрашивают, что бы он сказал себе двадцатилетнему, он отвечает просто: "Зачем возвращаться? Чтобы разворачивать все в другую сторону? Пока ничего не произошло, о чем бы стоило сожалеть, что свернул не туда". Он говорит, что часто не понимал, что такое кризис среднего возраста: "Долго не понимал, хотя сам был в этом возрасте. Потом дошло: это про тех, кто не попал в свою колею вовремя. Пошел учиться не туда, куда хотел, а куда "надо". Сидел до сорока лет на нелюбимой работе, потом понял, что уже семья, дети, машина, дача и даже знаешь, на каком кладбище похоронят, а поменять ничего нельзя". В отличие от этих историй, его путь — не о компромиссе. "Я не свернул и не хочу возвращаться и что-то менять. Все шло, как должно — по любви", — заключает Адабашьян.
София Кудряшова