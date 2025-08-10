Александр Адабашьян: в моей жизни нет ни одной страницы, которую хотелось бы переписать

Советскому и российскому художнику, актеру, режиссеру, сценаристу и исполнителю роли Берлиоза в культовом фильме "Мастер и Маргарита" (2005 год, Владимир Бортко) Александру Адабашьяну исполняется 80 лет. За его плечами десятилетия отечественного кино и театра, работы с великими режиссерами, роли, ставшие знаковыми. В беседе с ТАСС Адабашьян рассуждает о профессии, о переменах в культуре и времени, которое все меняет — кроме сути

Про театр и кино

"Кино — это гостиница. Театр — коммуналка. В гостинице ты на время, а в коммуналке ты живешь годами", — рассказывает актер. Творческий путь Александра Адабашьяна всегда шел по нескольким параллельным дорогам — театру, кино и живописи. Выпускник Московского высшего художественно-промышленного училища (МВХПУ, ныне Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова — прим. ТАСС), он начинал как художник-постановщик и уже в 1970-х стал незаменимым соавтором визуального языка фильмов режиссера Никиты Михалкова. Несмотря на тесную связь с кинематографом, сегодня Адабашьян сдержан в оценках и отмечает, что театр ему ближе по духу.

Он объясняет это просто и образно: "Кино — это коллектив, который собирается на определенное время: все знают, зачем пришли. Поработали, может, подружились, полюбились, и разбежались. А театр — это коммуналка, там ты сидишь с людьми в одной гримерке месяцами, годами". В театре, по его словам, вырабатываются особые настроения — теплые отношения, конкуренция, привычка, усталость, все человеческое, что присуще замкнутому пространству. "Я не говорю, что театр для меня выше кино, я объясняю разницу. Сегодняшнее кино меня интересует меньше — не потому, что оно хуже, а потому, что оно мне уже не близко", — подчеркивает Адабашьян.

В его словах есть реализм мастера, который точно знает, что за каждым выбором стоит не только искусство, но и быт, психология, внутренняя совместимость. "В кино — ты гость. В театре — ты жилец. Там своя атмосфера, своя сложность, своя правда", — обращает внимание актер.

Про продюсерское кино

"Сейчас кино встроилось в ряд услуг — как "Вкусно и точка". Продюсер думает, что понравится зрителю и под это подстраивается", — отмечает Адабашьян. В беседе с ТАСС он вспоминает времена, когда во главе фильма стоял режиссер — человек, определяющий концепт, суть и настроение картины. "Раньше кино было режиссерским, сейчас — продюсерским. А это значит: во главе стоит человек, который думает не о смысле, а о том, как заработать", — делится мнением актер. По его словам, это именно то, за что он не любил американский кинематограф: "Все про деньги, все про формат, все про то, что "будут смотреть", — дополняет Адабашьян.

Художник и сценарист, участвовавший в создании таких картин, как "Раба любви" (1975 год), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977 год), "Пять вечеров" (1978 год) и других, Адабашьян говорит о подмене содержания формой. "Продюсеры теперь выбирают не только программу, но и "смыслы", как сейчас модно говорить. Только этих смыслов уже почти не видно. Осталась задача: понравиться, сделать как у всех, быть в тренде", — говорит он.

Адабашьян подчеркивает, что кино стало частью индустрии, в которой борются за внимание зрителя так же, как в фастфуде — за клиента. "Зритель должен выбирать — пойти во "Вкусно и точка" или в кино. Поэтому нужно, чтобы было "забористо", чтобы цепляло. Только меня такое кино мало интересует. Чтобы выжить, кино стало поставщиком услуг", — с иронией добавляет актер.

Про популярность и Берлиоза

​​Несмотря на выдающийся вклад в кинематограф как актера, художника, сценариста и режиссера, многие зрители помнят Адабашьяна по роли Михаила Берлиоза в экранизации романа "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко (2005 год). Сам актер относится к этому с улыбкой и легкой иронией: "Это уже сейчас чуть отпустило, так как картина отошла в прошлое. Сейчас чаще подходят и говорят: "Моя бабушка выросла на ваших фильмах", — рассказывает он.

Адабашьян не считает узнавание на улице чем-то изнуряющим. "Никаких негативных эмоций не испытываю, это часть профессии. Если тебя [актера] это стесняет — зачем тогда ты этим занимаешься? Есть масса других работ, где тебя никто не узнает. Например, доставка пиццы или шпалы класть — тяжелая работа, но хорошо оплачиваемая, и никто не дергает за рукав на улице", — делится мнением актер.

По словам Адабашьяна, к нему часто подходят школьники, особенно после телевизионных показов классики — "Собака Баскервилей", "Мастер и Маргарита", где играл актер. "Говорят, что знают меня, что бабушка показывала. В такие моменты я думаю: хорошо, что такие фильмы доходят до молодежи, хорошо, что их показывают. А если людям доставляет удовольствие со мной поговорить или сфотографироваться, мне ничего не стоит им сделать приятно", — отмечает Адабашьян.

Про молодежь и блогеров

​​​​​Говоря о смене поколений, Александр Адабашьян не впадает в морализаторство и не стремится быть "своим" среди молодых. Он смотрит на молодежь с уважительной дистанцией, признавая различия и избегая оценок: "Трудно сказать, что лучше, что хуже — просто иначе. Старшее поколение всегда смотрит на младших с осуждением. Но ведь как ни странно, из худших детей в итоге получаются лучшие родители", — обращает внимание актер.

Он честно признает, что не хочет одеваться так же, как они, не понимает их музыку, не интересуется блогерством. И добавляет: "Это класс жизнеобщения не мой. Эти люди — бойкие, развязные, энергичные. Мне это не близко, но я их уважаю". Его не удивляет, что новое поколение живет по своим правилам. "Это нормально, прогресс и состоит в движении. Старшее поколение всегда ворчит. Просто мы видим только недостатки, а не замечаем, что они — часть движения вперед", — объясняет Адабашьян. Он вспоминает, как сам в молодости отвергал все, что считалось правильным: "В ранней молодости был нигилизм — все хотелось попробовать на зуб, проверить. Все знал лучше всех".

Про правила жизни

​Александр Адабашьян не формулирует универсальные истины, его жизненные ориентиры просты. Он считает важным стараться никому не причинять неудобств и держать дистанцию, когда она уместна. "Иногда приходится общаться с неприятными людьми. Но обстоятельства бывают сильнее. И тогда задача не в том, чтобы сказать правду, а в том, чтобы не причинить вред", — рассказывает он. Актер признает, что иногда приходится выбирать не между правдой и ложью, а между искренностью и тактом: "Это не обман. Это уважение к чужой реальности и к моменту, в котором человек живет", — дополнил Адабашьян.

Про жизнь и возраст

В 1960-х Александр Адабашьян поступил в Московское художественно-промышленное училище им. Строганова, затем три года служил в ракетных войсках на Урале, а позже вошел в кинематограф — сначала как художник, потом как актер, сценарист и режиссер. Он не мечтал о сцене, не стремился к славе — просто оказался в профессии, к которой внутренне был готов. Сегодня Адабашьян говорит: "Нет, вроде ни о чем не жалею. Есть ошибки, есть несправедливости — и с моей стороны, и в мой адрес. Но ничего такого, что хотелось бы переписать", — рассказывает Адабашьян.

Он вспоминает, как в юности уже точно знал, чего хочет: "Очень рано понял, чем я буду заниматься. Мне с этим повезло. И меня с пути не свернула даже армия, наоборот, она дала многое", — делится воспоминаниями с ТАСС актер.

Когда его спрашивают, что бы он сказал себе двадцатилетнему, он отвечает просто: "Зачем возвращаться? Чтобы разворачивать все в другую сторону? Пока ничего не произошло, о чем бы стоило сожалеть, что свернул не туда". Он говорит, что часто не понимал, что такое кризис среднего возраста: "Долго не понимал, хотя сам был в этом возрасте. Потом дошло: это про тех, кто не попал в свою колею вовремя. Пошел учиться не туда, куда хотел, а куда "надо". Сидел до сорока лет на нелюбимой работе, потом понял, что уже семья, дети, машина, дача и даже знаешь, на каком кладбище похоронят, а поменять ничего нельзя". В отличие от этих историй, его путь — не о компромиссе. "Я не свернул и не хочу возвращаться и что-то менять. Все шло, как должно — по любви", — заключает Адабашьян.

София Кудряшова