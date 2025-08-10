Глава государства отметил талант, труд и профессиональный успех режиссера

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем заслуженного деятеля искусств РФ кинорежиссера Александра Адабашьяна, отметив его профессиональный успех, труд и большой талант.

"Вы посвятили себя киноискусству, добились признания на актерском и режиссерском поприще, ярко заявили о себе как о выдающемся кинодраматурге и сценаристе. Ваши творческие проекты неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера. За этим несомненным профессиональным успехом годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и свое предназначение", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Адабашьяну доброго здоровья и всего наилучшего.

Адабашьян родился 10 августа 1945 года. Сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди ролей: дворецкий Бэрримор в фильме "Собака Баскервилей" из цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" по произведению Артура Конан Дойла (1981, Игорь Масленников), Михаил Берлиоз в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (2005, Владимир Бортко). В качестве режиссера в 1990 году снял мелодраму "Мадо, до востребования" по роману Симоны Арес "Мадо", в 2002 году - фильм "Азазель". Является заслуженным художником РСФСР (1983) и заслуженным деятелем искусств РФ (2016).