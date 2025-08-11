О дате и месте прощания сообщат отдельно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Народного артиста России Ивана Краско похоронят на кладбище в поселке Комарово рядом с могилой его сына, актера Андрея Краско. Об этом ТАСС сообщил бывший директор артиста Вячеслав Смородинов.

"В Комарово. Это его воля", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о месте похорон Краско.

О дате и месте прощания Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, где служил артист, обещал сообщить отдельно.

Иван Краско умер 9 августа на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Андрей Краско похоронен в некрополе деятелей культуры в поселке Комарово. Его жизнь внезапно оборвалась 4 июля 2006 года во время съемок фильма в Одессе.