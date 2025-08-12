В картине также расскажут о Герое России Алексее Бересте, поделился помощник президента Владимир Мединский

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Народный артист России Игорь Угольников планирует снять фильм о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине в 1945 году. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Я недавно читал сценарий к фильму, подготовленный компанией Игоря Угольникова. Очень надеюсь, что этот фильм в ближайшие годы будет сделан и страна сможет его увидеть, потому что там с невероятной исторической скрупулезностью восстановлены последние дни и часы буквально перед водружением Знамени Победы. Очень хороший может получиться фильм", - сказал он.

В фильме расскажут также о Герое России Алексее Бересте.

"Ведь он не только командовал знаменной группой, он еще в форме полковника, хотя он же лейтенант был, но он в форме полковника, договаривался о сдаче капитуляции гарнизона всего. В Рейхстаге там примерно 2 тыс. эсэсовцев было, причем не только немцы, но латыши, французы, скандинавы. Вот лейтенант Берест, накинув полковничий китель сверху, уговаривал их сдаться и уговорил. Это был страшный риск для жизни. Поэтому ждем это кино", - отметил помощник президента.

17 июля 2025 года президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России (посмертно) Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны.