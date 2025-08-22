По словам исполнительницы, в концертной программе примет участие не только она, но и оркестр

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Концертная программа юбилейного концерта в честь 25-летия творчества российской певицы Юты будет состоять из 25 лучших песен артистки. Об этом певица рассказала в интервью ТАСС.

"Сейчас я занимаюсь подготовкой к своему сольному концерту в Большом Кремлевском дворце, который будет 25 марта 2026 года. <…> Я выбираю 25 самых лучших из моих 200: часто обращаюсь к поклонникам и спрашиваю их мнение, стоит ли петь эту песню. Также принимать решение помогает моя команда и семья. Например, мои дети очень хотели, чтобы звучала песня "Падать", которая была выпущена в 2001 году, и она будет в концерте", - рассказала артистка.

По словам Юты, в концертной программе примет участие не только она, но и оркестр. "Мы будем праздновать 25 лет моей творческой деятельности. В программе будет оркестр, хор академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова. Планируется очень большой масштабный концерт", - обратила внимание она.

Юта - российская певица, автор-исполнитель своих песен. Родилась 20 июня 1979 года. В 2015 году артистка стала лауреатом премии "Золотой граммофон", в 2017-м - "Шансон года". На счету Юты более 40 композиторских работ для кино, сериалов и спектаклей. Композиции "Жили-были" и "Хмель и солод", саундтреки к сериалу "Солдаты" вошли в список 500 лучших песен "Нашего радио".