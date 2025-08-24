На ярмарке будет представлена экспозиция в более чем 1,8 тыс. индийских книг, переведенных на русский язык, а также интерактивный центр, зал для медитации и другие тематические площадки, призванные познакомить публику с богатым литературным наследием и яркими культурными традициями страны

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Индия представит в сентябре на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ)более 1,8 тыс. национальных книг, переведенных на русский язык, а в октябре проведет в России кинофестиваль. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в РФ Винай Кумар.

"Индия примет участие в Московской международной книжной ярмарке в качестве страны-гостя, почетного участника. Ярмарка пройдет 3-7 сентября на ВДНХ, - рассказал посол. - Индийский павильон на ММКЯ предложит посетителям глубокое знакомство с культурой и литературой Индии. Там будет представлена экспозиция в более чем 1 800 индийских книг, переведенных на русский язык, а также интерактивный центр, зал для медитации и другие тематические площадки, призванные познакомить публику с богатым литературным наследием и яркими культурными традициями Индии".

Кумар также сообщил, что с 25 по 28 сентября в Калмыкии пройдет III Международный буддийский форум. В рамках него пройдет выставка священных реликвий Будды, а также передача в дар от правительства Индии статуи Будды. Помимо этого, Национальная миссия Индии по рукописям представит выставку "Чернила, пальма и пергамент: культура индийской рукописи". "Этот престижный форум объединяет представителей со всего мира для обсуждения вопросов развития буддизма, его культуры, философии и практики. Такое мероприятие не только подчеркивает древнее буддийское наследие Индии, но и способствует укреплению международного сотрудничества ради мира, гармонии и устойчивого развития", - отметил посол республики в России.

В октябре посольство Индии проведет фестиваль индийского кино в ряде городов России. "Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Якутии и Владивостоке. В программу войдут показы индийских фильмов с последующими интерактивными дискуссиями", - сказал посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.