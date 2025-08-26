Американский актер также отметил, что ему будет интересно понаблюдать за дальнейшей работой Борисова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Американский актер, режиссер и каскадер Марк Дакаскос выразил желание посотрудничать с Юрой Борисовым, номинированным на "Оскар". Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Он великолепен в "Аноре", великолепен. Да, конечно, [я бы хотел с ним поработать]. Он талантливый актер. <...> Надеюсь, у него будет блестящая карьера и он продолжит в том же духе", - сказал Дакаскос. Он также отметил, что ему будет интересно понаблюдать за дальнейшей работой Борисова.

Дакаскос - американский актер, каскадер, режиссер и мастер боевых искусств. Родился 26 февраля 1964 года в городе Гонолулу, штат Гавайи, США. Дакаскос наиболее известен по ролям в фильмах "Джон Уик 3", "Легенда о Брюсе Ли", "Братство волка", а также сериалах "Люцифер", "Агенты Щ.И.Т" и "Полиция Чикаго".