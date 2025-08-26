Актер отметил, что название проекта находится на стадии идеи

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Американский актер, режиссер и каскадер Марк Дакаскос впервые в своей карьере разрабатывает сценарий для кинопроекта.

"Я работаю над сценарием, это "страстный" проект, от которого я в восторге. Я работаю над ним уже много лет", - сказал Дакаскос в беседе с ТАСС. Он рассказал, что некоторое время назад уже написал один сценарий "для практики". "Тогда этот проект стал моим, он исходил из моего сердца. [Сейчас] у меня есть материал, мне просто нужно продумать структуру и решить в своем сердце, хочу я рассказывать историю или нет", - подчеркнул собеседник агентства. Отвечая на вопрос о названии проекта, он рассказал, что оно находится на стадии идеи.

Марк Дакаскос - американский актер, каскадер, режиссер и мастер боевых искусств. Родился 26 февраля 1964 года в городе Гонолулу, штат Гавайи, США. Дакаскос наиболее известен по ролям в фильмах "Джон Уик 3", "Легенда о Брюсе Ли", "Братство волка", а также сериалах "Люцифер", "Агенты Щ.И.Т" и "Полиция Чикаго".