Заслуженный артист РФ подчеркнул, что успех исполнителя во многом зависит от восприятия жюри

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ, представитель от России в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) может войти в пятерку финалистов в этом проекте. Таким мнением в интервью с ТАСС поделился народный артист РФ, представитель в жюри от России в "Интервидении", композитор Игорь Матвиенко.

"Каждое его движение на сцене продумано и отработано до мелочей. <...> В его выступлениях всегда все продумано. А для такого большого конкурса он подготовится в десять раз тщательнее. Думаю, это будет блестящее выступление. Я уверен, что он может попасть в пятерку лидеров", - рассказал композитор. При этом Матвиенко отметил, что точное место в рейтинге предугадать сложно.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что успех исполнителя во многом зависит от восприятия жюри. "Нужно понимать: конкурс - не спорт, где побеждает тот, кто первым прибежал. Здесь все зависит от субъективного восприятия жюри", - заключил он.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

