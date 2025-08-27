Машков заявил о невозможности отменить русскую культуру за рубежом

По словам народного артиста России, она оказывала и продолжает оказывать большое влияние на всю мировую культуру

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Отменить русскую культуру за рубежом невозможно, так как она оказывала и продолжает оказывать большое влияние на всю мировую культуру. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС народный артист России Владимир Машков на театральном форуме в Красноярске.

Один из последний случаев отмены российской культуры за рубежом произошел летом 2025 года. В Италии отменили гастроли народного артиста РФ Валерия Гергиева. Он должен был выступить в Казерте 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром им. Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает дискриминационные попытки "отмены культуры", осуществляемые властями Италии "под диктат идейных последователей Бандеры".

"Отменить русскую культуру невозможно. Возможно создать препятствие ей на государственном уровне в других странах. Но даже это трудно, потому что русская культура оказала и продолжает оказывать огромнейшее влияние на всю мировую культуру. Также отмена русского языка в других странах для меня тоже странно и невозможно. Знаете, мне кажется, отменить язык - это значит отменить человека, его мысли, его существование", - сказал Машков.

По словам артиста, в России было много тяжелый периодов, но страна справлялись с трудностями. "Справимся обязательно и сейчас. Если говорить о международных активностях, то они все равно есть. Совсем недавно я встречался с представителями из Армении, Молдавии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Вы знаете, эти самые близкие к нам бывшие наши республики. Театральное искусство, которое у них развивается, основа его получена в России. Большинство обучались в наших театральных вузах и продолжают обучаться", - пояснил Машков, добавив, что при разработке Концепции развития театра в России до 2035 года будет учтена ситуация с отменой русской культуры за границей. "Мы будем об этом говорить, но, прежде всего, мы должны думать о себе, о своем зрителе, который иногда получает не то, что он хочет получить. Поэтому, мне кажется, вот это наша основная задача - разобраться с собой", - заключил актер.

О форуме

В Красноярске с 27 по 29 августа проходит Сибирский театральный форум, организованный Союзом театральных деятелей России. В мероприятиях участвует около 150 представителей сибирских театров, министерств культуры, вузов. Форум в Красноярске дает старт большой работе по написанию Концепции развития театра в России на период до 2035 года.