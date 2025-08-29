Мероприятие состоится в Летнем саду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Государственный Русский музей при участии еще 25 петербургских учреждений культуры проведет 30 августа в Летнем саду семейный просветительский фестиваль "Открытый урок", посвященный Дню знаний. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

"Накануне Дня знаний 25 музеев и культурных центров Санкт-Петербурга развернут шатры в Летнем саду. В формате игр, квестов, творческих заданий они представят ребятам и их родителям свои образовательные проекты на новый учебный год", - говорится в сообщении.

Образовательные проекты в формате мастер-классов и творческих занятий для детей всех возрастов представят Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник "Петергоф", Музей железных дорог России, Петербургский планетарий, Российский этнографический музей, Музей Фаберже, Центральный выставочный зал "Манеж", Музей циркового искусства, Всероссийский музей А. С. Пушкина и другие учреждения. Русский музей подготовил свою масштабную программу.

"Ведущие специалисты Русского музея проведут десятки ярких мероприятий. Ребят ждут мастер-классы в шатрах, творческие эксперименты в арт-лаборатории у Кофейного домика, квесты и расследования в Красном саду, сбор ботанических трофеев и составление гербария в павильоне "Голубятня", интерактивные экскурсии. Более 1 тыс. призов Русский музей разыграет среди участников конкурсов и викторин "Открытого урока", - рассказали представители музея.

Образовательную часть фестиваля дополнят интерактивные спектакли, концерты, выступления фокусников и цирковых артистов. Все образовательные и развлекательные мероприятия фестиваля доступны по единому входному билету.