Народный артист отметил, что детей "не нужно заставлять" петь его песни, "они делают это с радостью"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Включение песен "Офицеры", "Вперед, Россия" и "Бессмертный полк" народного артиста России Олега Газманова в школьную программу в рамках предмета музыки является трогательным событием для артиста. Таким мнением с ТАСС поделился певец, отметив, что детям нравится исполнять патриотические песни.

"Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное - детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью", - подчеркнул артист.

По словам Газманова, юные исполнители проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям. "Когда мы создали проект "Движение Газманов - Родники" и детский конкурс "Родники дети", я убедился: ребятам действительно нравятся патриотические песни. Они не только поют их с огнем в глазах, но и сами пишут стихи, сочиняют музыку. Это невероятно вдохновляет и дает уверенность, что у нашей страны есть будущее, полное талантов и искренней любви к Родине", - добавил певец.

Ранее Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах, куда вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.