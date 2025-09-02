Инициатор и вдохновитель создания академии и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" отметил, что "Евразийская академия - это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бизнес-завтрак, посвященный Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", пройдет 6 сентября на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщил инициатор и вдохновитель создания академии и кинонаграды Никита Михалков.

"С учетом того, что это будет Дальневосточный форум и там будут присутствовать представители региона, так сказать, Большого Юга, мы надеемся еще раз рассказать про премию, пригласить кинематографистов для участия в Евразийской Академии и представления своих картин на "Бриллиантовую бабочку", - отметил Михалков.

"Очень надеюсь, что мы привлечем внимание к этой награде, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день Евразийская академия - это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире", - добавил режиссер. По его словам, заявки на участие в академии уже подали около 15 стран, среди них Китай, Индия и многие другие.

Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов , и каждая следующая номинация - 250 тысяч долларов.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".

ВЭФ пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.