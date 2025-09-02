В программе будут русская литургия для хора а капелла по Николаю Лескову "Запечатленный ангел" Щедрина и Шестая симфония Густава Малера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев даст в Мариинском театре концерт памяти композитора Родиона Щедрина. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"В память о выдающемся композиторе Родионе Щедрине 3 сентября в 14:00 в концертном зале выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программе - русская литургия для хора а капелла по Николаю Лескову "Запечатленный ангел" (часть I) Родиона Щедрина и Шестая симфония Густава Малера", - рассказали в пресс-службе.

Репертуар Мариинского театра включает почти полное собрание оперных и балетных сочинений Щедрина, который на протяжении многих лет активно сотрудничал с этой труппой и дружески общался с маэстро Гергиевым. Уже без малого 12 лет здесь исполняется опера "Левша", которая была создана по заказу Мариинского театра на открытие Новой сцены. Свой опус композитор посвятил Валерию Гергиеву, осуществившему тогда мировую премьеру. Имя Родиона Щедрина носит один из камерных залов Новой сцены театра.

Родион Щедрин умер 29 августа на 93-м году жизни.