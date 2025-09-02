Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и его дирижер Александр Сладковский исполнили "Кармен-сюиту"

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Второе отделение концертной программы открытия XX международного фестиваля академической музыки "Звезды на Байкале" изменили, чтобы отдать дань памяти композитору Родиону Щедрину, передает корреспондент ТАСС. Ранее заявленную симфонию №6 си минор ("Патетическая"), соч. 74 заменили на "Кармен-сюиту" Родиона Щедрина на темы оперы Жоржа Бизе.

Композитор Родион Щедрин умер 29 августа в возрасте 92 лет.

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и его дирижер Александр Сладковский исполнили "Кармен-сюиту". "Сегодня в память о Родионе Константиновиче, о титанической фигуре в мире музыки, в память о его единственной возлюбленной, с которой он прожил фантастическую жизнь, мы изменили программу открытия. <…> Идея постановки балета "Кармен-сюита" в Большом театре целиком принадлежала балерине, жене Щедрина, Майе Плисецкой. Она мечтала станцевать эту роль и предлагала написать композицию для нее композиторам [Араму] Хачатуряну и [Дмитрию] Шостаковичу, но осуществить мечту смог только ее муж. Две фантастических фигуры, в память о них исполнят "Кармен-сюиту", - объявил со сцены ведущий концерта Юлиан Макаров.

Ведущий напомнил, что премьера "Кармен-сюиты" в 1967 году стала потрясением для всего мира. "Родион Константинович [Щедрин] создал новый, изумительный оркестровый наряд для музыки Жоржа Бизе. Он потрясающе компенсировал отсутствие оперных голосов инструментами симфонического оркестра, сумев подчеркнуть характер героев и хореографичность музыки. Преклоняясь перед гением Бизе, он сделал это не по-рабски, а творчески", - подчеркнул Макаров.

О фестивале

Юбилейный XX фестиваль "Звезды на Байкале" открылся 2 сентября на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Денис Мацуев.

Фестиваль проходит с 2 по 18 сентября.