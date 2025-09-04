Модельеру был 91 год

Умер итальянский модельер Джорджо Армани. Ему был 91 год.

Соболезнования выразили коллеги и друзья модельера.

Российский стилист Владислав Лисовец назвал Армани олицетворением итальянской роскоши.

"Слезами не передать той печали"

Итальянская актриса Софи Лорен заявила, что с уходом Армани она "потеряла брата".

"Мир потерял гиганта элегантности и творчества, гения, а я потеряла брата. Слезами не передать той печали, которую испытываем я и моя семья, как и многие другие люди во всем мире. Возможно, только воспоминания об общем смехе и времени, проведенном вместе, и тот неугасимый свет в его глазах однажды исцелят нашу боль и заполнят пустоту, оставшуюся после ухода Джорджо", - заявила актриса агентству ANSA.

"Создатель узнаваемого стиля"

Эксперт моды Эвелина Хромченко отметила, что Армани был "легендарным олимпийцем большой моды".

"Умер Джорджо Армани, легендарный олимпиец большой моды, создатель узнаваемого стиля, великий универсал. Как говорится, больше таких не делают. <…> В этот день уместно с благодарностью вспомнить важное - помимо всех сезонных дефиле и выставок, книг с личными автографами и ужинов, интервью и трогательного внимания по праздничным случаям, я имела счастье даже несколько раз поработать с мэтром. Армани - идеальный пример 100-процентной вовлеченности и юношеского энтузиазма", - вспомнила она.

По ее словам, Армани принял участие в реализации фотосессии, задуманной Хромченко в честь запуска Emporio Armani в России. "А идея была, прямо скажем, нестандартной. Я давно мечтала уговорить Филиппа Киркорова на съемку в минималистских костюмах, и тут двойной повод: визит мэтра в Москву, плюс Филипп предложил мне эксклюзив - премьеру своей новой прически", - дополнила эксперт, отметив, что Армани был очень увлечен процессом.

Хромченко вспомнила, что модельер был очень внимательным человеком и все контролировал "от большого бизнеса до фирменных карандашей на столах ассистентов офиса". "Мэтр ушел, но его легенда осталась в вечности. Джорджо Армани об этом позаботился лично", - заключила она.

"Последний из послевоенного "золотого поколения" модельеров"

Французская группа компаний LVMH отреагировала на смерть Армани.

"Группа LVMH с глубокой скорбью узнала о смерти Джорджо Армани. Он был последним из послевоенного "золотого поколения" модельеров, которые из года в год создавали эталоны элегантности. Его наследие надолго останется в сердцах и воображении нынешних и будущих дизайнеров. Сотрудники LVMH выражают свои соболезнования команде Armani Group", - говорится в сообщении, опубликованном на странице холдинга в X.